Sanko Okulları öğrencisi LGS’de Türkiye birincisi oldu

SANKO Okulları öğrencisi Elif İklil Bozbaş, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Türkiye’de 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin katıldığı LGS sınavında SANKO Okullarının 67 öğrencisinin yüzde 10’u Türkiye geneli yüzde 1’lik ve üzeri dilimde, yüzde 41’i de Türkiye geneli yüzde 5’lik ve üzeri dilimde yer aldı.

Türkiye birincisi olarak okullarını ve Gaziantep’i gururlandıran Elif İklil Bozbaş kutlayan SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, okul genelinde elde edilen büyük başarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Asyalı, bu süreçte desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür ederek öğretmen ve öğrencilerini yürekten kutladığını bildirdi.