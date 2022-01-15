SANKO Okulları öğrencilerinin satranç başarısı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Gaziantep Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Satranç Turnuvası”nda iki birincilik ve bir ikincilik madalyası kazandı.

Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen turnuvada, SANKO Okulları öğrencilerinden Kutay Sakmak “13 Yaş Genel Kategorisi”nde il birincisi, Talu Kervancıoğlu “18 Yaş Genel Kategorisi”nde il birincisi, Doruk Canpınar ise “13 Yaş Genel Kategorisi”nde il ikincisi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini tebrik ederek 22-29 Ocak 2022’de Antalya’da düzenlenecek Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda başarılar diledi.