SANKO Okulları namağlup şampiyon oldu

SANKO Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mustafa Cengiz “1. Gazi Oyunları Basketbol Yarışması”nda yenilgisiz il birincisi oldu.

Ertuğrul Gazi Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmada Batu Anlar, Arda Akıcı, Yiğit Tural, Kaan Özkök ve Demir Şüğür’den oluşan Yıldız Erkek Basketbol Takımı oynadığı dört karşılaşmayı şu sonuçlarla kazandı:

SANKO Okulları 21 - Karacaoğlan Ortaokulu 2,

Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu 5 - SANKO Okulları 15,

İstek Okulları 1 - SANKO Okulları 12,

Adnan A.Ş. Ortaokulu 8 - SANKO Okulları 15.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yenilgisiz şampiyon olan takımını kutlayarak, başarılarının devamını temenni etti.