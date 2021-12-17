SANKO Okulları Genç Kızlar Basketbol Takımı İl Birincisi Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Birinciliği Müsabakalarında, SANKO Okulları Genç Kız (A) Basketbol Takımı yenilgisiz şampiyon oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ve yedi takımın katıldığı müsabakada, Nil Küçükcan, Nihal Bartık, Nehir Aslan, Melisa Demir, Sezer Fadıloğlu, Zeynep Kömürcügil ve İrem Zorkirişci’den oluşan SANKO Okulları Genç Kız (A) Basketbol Takımı birincilik kupasını kucakladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, müsabakalarda, sporcularının oynadığı beş maçın tamamını kazanmasının gurunu yaşadıklarını belirterek, başarıda emeği geçen sporcuları ile takım koçu Ersin Korkmaz ve Recep Katırcıoğlu’nu kutladı.

Asyalı, 17-20 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek bölge şampiyonasında SANKO Okulları Genç Kız (A) Basketbol Takımına başarılar diledi.