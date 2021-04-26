SANKO öğrencilerinin Milli Savunma Üniversitesi başarısı

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında Türkiye genelinde ilk 50’de 4 derece ile büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Liseleri öğrencileri, 4 Nisan’da gerçekleştirilen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında; Türkiye genelinde ilk 50’deki 4 derecenin yanı sıra, ilk 100’de 10, ilk 250’de 16, ilk 500’de 19, ilk 2 binde 22, ilk 3 binde 30, ilk 5 binde 38 ve ilk 10 binde 56 derece elde etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin başarılarıyla Gaziantep’in gururu olduğunu belirterek, “Bizleri gururlandıran öğrencilerimizi kutluyorum. Başarıda emeği bulunan öğretmenlerimize ve desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ederim” dedi.

Sanko Okulları

Gaziantep’te eğitimin çıtasını yükseltmek amacıyla projelendirilen SANKO Okulları’nın temeli 12 Mayıs 2001’de atıldı, 10 Eylül 2001’de tüm iç donanımları, araçları ve mekanları eksiksiz olarak 530 öğrenci ile kapılarını açtı. Açıldığı günden itibaren eğitim alanındaki uygulamaları ile Türkiye’de ilklerin gerçekleştirilmesine öncülük yaptı. Okulun kültürel ve sosyal etkinliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 2005 yılında Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi açıldı. Merkezde spor salonu, yüzme havuzu ve tiyatro salonu bulunuyor.

Artan talep ve öngörülen üst düzey eğitimin verilmesi amacıyla 2012 yılında yeni lise ve ana sınıfı binaları inşa edildi, öğretmenler yurt içi ve yurt dışına eğitimlere gönderildi. Aynı yıl o dönemde Anadolu’nun ilk Fen ve Teknoloji Lisesi eğitim-öğretime açıldı. SANKO Okulları anasınıfı ve liseleri son teknoloji ile öğretime başladı