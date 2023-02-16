SANKO Holding’ten 100 milyon TL kaynak

Sanko holding yaşanan depremden dolayı ilk etapta 100 milyon TL kaynak ayrıldığını açıkladı.

Sanko Holding olarak, ilk günden itibaren SANKO Holding, Grup şirketleri, Sani Konukoğlu Vakfı ve Sanko Üniversitesi Hastanesi ile birlikte tüm imkanlarını seferber ederek Bakanlıklar, Valilikler, AFAD, STK’lar ve tüm yetkili kurumlar ile iş birliği içinde yardım çalışmalarını yürüttü.

“İlk etapta 100 milyon TL kaynak”

Holding’ten yapılan açıklamada ilk etapta bu zorlu afet sürecinin hafifletilmesine katkı sağlayabilmek için ilk etapta 100 milyon TL kaynak ayırıldığını açıklandı.

“Sıcak yemek ikramları 50 bin kişiye ulaşıyor”

Holding’in sıcak yemek ikramlarının 50 kişiye ulaşıldığının belirtildiği açıklamada, “İlk günden itibaren, barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla depremden etkilenen çalışma arkadaşlarımızı, ailelerini ve binlerce vatandaşımızı iş yerlerimizde, okullarımızdaki spor salonlarında, üretim tesislerimizde ve kültür merkezleri, camiler, sosyal tesisler gibi daha önce yapımını üstlendiğimiz sağlam yapılarda misafir ediyoruz. Misafirlerimizin yiyecek ve temel ihtiyaçları konusunda sürekli destek sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Sıcak yemek ikramlarımız Gaziantep, Adıyaman, Narlı ve Pazarcık’ta her gün 50 bin kişiye ulaşıyor. Şimdiye dek 450 bin kişiye ulaştı ve devam edecek. Adıyaman’da geçici yaşam alanları oluşturabilmek için bin 200 konteynerden oluşacak konteyner kentin hazırlıklarına başladık” ifadelerini kullandı.

Arama kurtarmada aktif rol aldı

SANKO Holding arama kurtarmada da aktif rol alırken destek verilen çalışmalarda 24 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yaklaşık 450 kişiden oluşan SANKO gönüllü grubu arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için canla başla çalıştı.

474 depremzede tedavi edildi

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde tüm sağlık personeli acil sağlık desteği için gayretle gece gündüz demeden çalışıyor. SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde şimdiye dek 474 depremzede hasta acil ve yataklı tedaviye alındı, 97 hasta ameliyat edildi.

Afet bölgesindeki çalışanlara 10 bin TL afet yardımı

SANKO Holding, afet bölgesindeki tüm çalışma arkadaşlarına ihtiyaçlarına bir nebze destek olabilmek için bölgede bulunan 8 bin çalışanın her birine 10 bin TL afet yardımı yapılmasına karar verildi.