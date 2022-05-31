Sanko Holding’in 4 şirketi Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesine girdi

Sanko Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ., Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ., Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ. ve Sanko Enerji, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yine yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, şirketlerin 2021 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Sanko Tekstil İşletmeleri 92’nci, Çimko Çimento ve Beton 198’inci, Süper Film Ambalaj 216’ncı, Sanko Enerji ise 302’nci sırada bulunuyor.

İSO’nun, 2020 yılı verilerini baz alarak 2021 yılında açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre Sanko Tekstil İşletmeleri 10, Çimko Çimento ve Beton 47, Süper Film Ambalaj ise 8 sıra yükseldi.