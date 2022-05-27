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SANKO Holding’e SGK’dan teşekkür belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından SANKO Holding’e “Teşekkür Belgesi” verildi.

GAZİANTEP 27.05.2022, 15:34
SANKO Holding’e SGK’dan teşekkür belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından SANKO Holding’e “Teşekkür Belgesi” verildi.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nu ziyaret ederek, SGK Başkanlığı’ndan gönderilen “Teşekkür Belgesi”ni takdim etti.

Uzun, “Gaziantep’te 2021 yılı içerisinde en çok prim ödeyen işveren oldunuz. Türkiye’nin ekonomisine, istihdamına ve üretimine yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür eder, aynı kararlılık ve azimle çalışmalarınızın devamını dileriz” dedi.

SANKO Grubu olarak Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sumaktan gurur duyduklarını belirten Konukoğlu da SGK İl Müdürü Uzun’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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