banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbulkartlılar dikkat! Metrobüs, otobüs, metro ücretlerine zam... Yeni İETT tarifesi ne kadar oldu?
İstanbulkartlılar dikkat! Metrobüs, otobüs, metro ücretlerine zam... Yeni İETT tarifesi ne kadar oldu?
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!

SANKO Holding’den 100 bin fidan desteği

Türkiye’nin birçok bölgesinde oluşan orman yangınlarının ardından başlatılan fidan kampanyasına SANKO Holding 100 bin adet fidan desteğinde bulundu.

GAZİANTEP 31.07.2021, 08:47
SANKO Holding’den 100 bin fidan desteği
banner502

Türkiye’nin birçok bölgesinde oluşan orman yangınlarının ardından başlatılan fidan kampanyasına SANKO Holding 100 bin adet fidan desteğinde bulundu.

Tema Vakfı tarafından başlatılan fidan kampanyasına 100 bin adet fidan desteğinde bulunan SANKO Holding, “ Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlar için derin üzüntü duyuyoruz. Sanko Holding olarak, hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşertmek için tüm çalışma arkadaşlarımız adına Tema Vakfı’nın başlattığı seferberliğe 100 bin fidan bağışı ile destek oluyoruz” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501