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SANKO, Gaziantep ve bölgenin ilk ve tek IB PYP dünya okulu

SANKO Okulları, 159 ülkedeki 2 bin 126 okulun anasınıfı ve ilkokul kademelerinde uygulanan Uluslararası Bakalorya İlk Yılları Programı (PYP) yetkilendirme belgesini alarak Gaziantep’in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek IB PYP Dünya Okulu oldu.

GAZİANTEP 18.05.2022, 12:05
SANKO, Gaziantep ve bölgenin ilk ve tek IB PYP dünya okulu

SANKO Okulları, 159 ülkedeki 2 bin 126 okulun anasınıfı ve ilkokul kademelerinde uygulanan Uluslararası Bakalorya İlk Yılları Programı (PYP) yetkilendirme belgesini alarak Gaziantep’in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek IB PYP Dünya Okulu oldu.

Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, “IB İlk Yıllar Programı’nı uygulayan bir IB PYP Dünya Okulu olarak; dünya standartlarında bir eğitim sunmak, dünyayı daha iyi ve daha barışçıl bir yer haline getirmek için çalışacak; araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep’in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek IB PYP Dünya Okulu olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Asyalı, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimize sunduğumuz üst düzey eğitimi daha da geliştirmek için çıktığımız bu yolculukta ilk olarak coşkularıyla bize ilham veren öğrencilerimize, heyecanımızı bizlerle paylaşan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen yönetim kurulumuza, danışma kurulu üyelerimize, yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve süreç boyunca bizlerle bilgilerini paylaşan tüm IB PYP eğitimcilerine teşekkür ederiz.”

Çalışmalar 2020’de başladı

SANKO Okulları, “Gaziantep’ten dünyaya açılan bir eğitim ekolü olma” vizyonu doğrultusunda eğitim öğretim alanındaki öncülüğüne bir yenisini daha eklemek için Mart 2020’de Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (PYP) çalışmalarını başlattı.

Yoğun geçen iki yıllık öğretici bir akreditasyon sürecinin sonunda okulun eğitim ve öğretim programları, son derece saygın bir uluslararası eğitim kuruluşu olan IB tarafından tasdik edilerek Türkiye’nin 53. IB PYP Dünya Okulu olma başarısı gösterdi.

IB PYP

1968 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde bir eğitim organizasyonu olarak faaliyete geçen IB, öğrencilere akademik hedefleri yüksek eğitim programları sunmaktadır.

PYP, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun, öğrencilere hızla küreselleşen günümüz dünyasında yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için gerekli tüm becerileri kazandırmayı hedefleyen, 3-12 yaş çocuklarına yönelik programıdır. IB dünya çapındaki okullara yüksek nitelikli ve zorlu eğitim programları sunmaktadır. PYP, MYP, DP ve CP’den oluşan IB programları halen Türkiye dahil 159 ülkede uygulanmaktadır.

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