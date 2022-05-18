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SANKO Enerji’nin devreye aldığı dört RES’in açılışı yapıldı

SANKO Enerji Grubu, toplam kurulu gücü 200 MW olan Akyel-1, Akyel-2, Gazi-9 ve Güney-1 rüzgar enerji santralini (RES) üretime aldı.

GAZİANTEP 18.05.2022, 17:47
SANKO Enerji’nin devreye aldığı dört RES’in açılışı yapıldı

SANKO Enerji Grubu, toplam kurulu gücü 200 MW olan Akyel-1, Akyel-2, Gazi-9 ve Güney-1 rüzgar enerji santralini (RES) üretime aldı.

Bursa’da inşa edilen Güney-1 Rüzgar Enerji Santrali’nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, herkesin ‘15-30 yılda ancak biter’ dediği Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin 1.250 günde tamamlandığını söyledi.

Konukoğlu, devreye alınan dört RES projesine değinerek, “Bu son projemiz değil. Daha sırada yeni projelerimiz var. Bunlar da zaman içinde gerçekleşecek” dedi.

Törende duygu yüklü bir konuşma yapan ve bugüne kadar yapılan enerji projelerinde emekleri geçen tüm yol arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu ise şunları kaydetti:

“Enerjide 2005’te başlayan serüven bizi buraya kadar getirdi. El birliğiyle, yılmadan, usanmadan çalışarak 1.000 MW hedefimizi aştık. Bu yıl portföyümüze 55 MW GES projesi ekleyerek, ayrıca Sanko tesislerinde yapacağımız güneş enerjisi projeleri sayesinde inşallah 1.045 MW’a ulaşmış olacağız ve üretimimiz de 3 milyar kWh’ı geçecek. Bu yolda emeği geçen her bir arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

“Ülkemizin yenilenebilir enerji sektörünü destekleyeceğiz”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğluda yaptığı konuşmada, SANKO Grubu olarak insanı, toplumu ve ülkeyi her zaman ön planda tuttuklarına ve bunun için çalıştıklarına dikkat çekerek, SANKO Enerji Grubu’nun son dönemde devreye aldığı dört ayrı rüzgar santralinin açılışıyla hayallerine bir adım daha yaklaştıklarını vurguladı.

118 yıldır gerçekleştirdikleri tüm yatırımları önce insan, toplum ve ülke sevdasıyla yaptıklarının altını çizen Konukoğlu, “Enerjiye girmemizin esas nedeni ülkemizin enerji kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmek ve ülkemize daha faydalı olmaktı. 15 yıl önce belirlediğimiz 1.000 MW hedefine ulaştık. Bundan gururluyuz ve gençlerimizin bunu daha ileriye götüreceklerine inancımız da sonsuz” diye konuştu.

“Her yeni santral enerji bağımsızlığında açılan bir cephedir”

SANKO Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Tekin de Türkiye’nin son beş altı yıldır hem finansman alanında hem de politik anlamda ciddi sorunlarla uğraştığını hatırlatarak, “2019’da bu yatırım kararlarını alırken gerçekten çok zorlandık ama büyük emeklerle bu santrallerimizi YEKDEM süresi içerisinde tamamladık. Bu bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

“Bu başarı, bugün burada olan ve olmayan tüm arkadaşlarımız sayesinde gerçekleşti” diyen SANKO Enerji Grubu CEO’su Hakan Yıldırım ise sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye son 15 yılda özellikle yenilenebilir enerji alanında bir şantiye haline geldi. Enerjide dışa bağımlı olmanın ne kadar büyük bir risk olduğunun birçok ülke tarafından görüldüğü bir dönemde, kurulan her yenilenebilir enerji santralinin enerji bağımsızlığında açılan bir cephedir.”

Grubun rüzgar portföyü 300 mw’ı aştı

Güney-1, Akyel-1, Akyel-2 ve Gazi-9 RES’le birlikte toplam altı rüzgar enerji santrali işleten SANKO Enerji Grubu’nun rüzgar kurulu gücü 300 MW’ı aştı. Bu dört yeni santral 248 bin haneyi aydınlatacak ve yılda 358 bin tondan fazla karbon salımının önüne geçecek.

Rüzgar dışında altı hidroelektrik ve üç jeotermal santraliyle bu alanlarda da üretim yapan ve dengeli bir portföye sahip olan Grup, hibrit santraller aracılığıyla güneş enerjisini de portföyüne katmayı planlıyor.

Sanatçı Deniz Sağdıç’tan Güney-1 RES’e Atatürk portresi

Törende, resim ve heykel sanatçısı Deniz Sağdıç’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güney-1 RES için farklı materyaller kullanarak tasarladığı Atatürk Portresi’nin açılışı da gerçekleştirildi. Birbirinden farklı materyaller kullanılarak yapılan özel portrenin açılışı, SANKO Holding’in en genç yöneticisi Turgut Konukoğlu’nun 19 Mayıs temalı konuşmasının ardından yapıldı.

Portrenin açılışı SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu ve törende bulunan Sani Konukoğlu Vakfı burslu öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Pandemi döneminden sonra çalışanlarla yapılan ilk etkinlik

Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 1.000 MW’lık kurulu gücüyle yüzde 100 yeşil enerji üretimi yapan SANKO Enerji Grubu, Covid-19 döneminden sonra şirket çalışanlarının yurt çapından katılımıyla yapılan ilk etkinlik oldu.

“Farkındayız” temalı ilk buluşma

Covid-19 pandemisi dolayısıyla iki yılı aşkın bir süredir fiziki olarak bir araya gelemeyen SANKO Enerji Grubu çalışanları, açılış töreni ve sonrasında düzenlenen eğlence programıyla yeniden birlikte olma fırsatı da buldu.

Şirket çalışanları, pandemi vesilesiyle sağlık, sosyalleşme, bir arada olma, doğayla bütünleşme ve enerjiyi doğadan üretme gibi hayati konuların farkında olmaya işaret eden “Farkındayız” temasıyla düzenlenen organizasyona katıldı.

SANKO Enerji hakkında

SANKO Enerji Grubu elektrik üretim santrali projeleri geliştirmekte, kurmakta, işletmekte ve üretilen elektriğin satışı ile elektrik ticareti yapmaktadır. Türkiye’nin enerji ihtiyacına güvenilir ve sürdürülebilir katkı sağlarken, ülkemizdeki enerji kaynaklarını en verimli ve etkin şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

Üretim planlama ve optimizasyonu, serbest tüketiciler, tezgâh üstü piyasalar, ikili anlaşmalar ve karbon ticareti alanlarında faaliyet gösteren Sanko Enerji Grubu, yenilikçi teknolojilerle her gün güçlendirdiği altyapısı ve uzman kadrosu ile piyasanın lider oyuncularından biridir.

Tamamı yenilenebilir kaynaklardan yılda 3,4 milyar kWh enerji üretme kapasitesine sahip Grubun, 6 hidroelektrik, 6 rüzgâr enerjisi ve 3 jeotermal enerji olmak üzere toplam 15 santralden oluşan portföyü ile yaklaşık 1.000 MW’lık kurulu gücü bulunmaktadır.

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