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SANKO Dış Ticaret A.Ş.’ye ihracatın yıldızı ödülü

SANKO Holding şirketlerinden SANKO Dış Ticaret A.Ş., ihracattaki başarısından dolayı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından ödüllendirildi.

GAZİANTEP 25.12.2021, 10:13
SANKO Dış Ticaret A.Ş.’ye ihracatın yıldızı ödülü

SANKO Holding şirketlerinden SANKO Dış Ticaret A.Ş., ihracattaki başarısından dolayı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından ödüllendirildi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep’in ihracatta yakaladığı başarıyla destan yazdığını söyledi. GAİB tarafından Teymur Continental Otel’de düzenlenen ödül törenine; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Bayram Yılmazkaya, İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Cihan Koçer, sanayici ve ihracatçılar ile resmi kurum yöneticileri katıldı.

Törende, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin 1989- 1990 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını üstlenen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile 1998- 2001 döneminde yönetim kurulu başkanlığı yapan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve diğer emektar başkanlar ödüle değer görüldü.

“Gaziantep sanayisi bu noktaya büyük zorluklarla geldi”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı konuşmada, Gaziantep’in ihracatta büyük bir başarı yakaladığını belirterek, “Gaziantep’in ihracatta yakaladığı başarının temelinde babalarının okuldan mezun olduktan sonra mutlaka Gaziantep’e döneceksin diye telkinde bulunduğu gençler var. Bu çocuklarımız yurt dışında eğitimini tamamlayıp döndükten sonra ihracatımız da arttı” dedi.

Gazianteplilerin yükseköğrenim ya da çalışmak amacıyla Gaziantep dışına çıksalar da mutlaka döndüklerini kaydeden Konukoğlu, “Gaziantep sanayisi bu noktaya büyük zorluklarla geldi. Faks ve makina vardı ama hattı yoktu. O dönemlerden bu noktaya geldik. Bu başarıya katkı sunan ihracatçılarımıza, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı İsmail Gülle ve GAİB Başkanı Fikret Kileci de konuşmalarında Gaziantep’in üretim ve ihracatta yakaladığı başarıya ilişkin değerlendirme yaptı. Konuşmaların ardından 2020 yılında en fazla ihracat yapan 100 firmaya ödül verildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, ödülleri protokol üyeleriyle birlikte takdim etti.

SANKO Dış Ticaret A.Ş’nin ödülü SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu’na Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından takdim edildi.

Program, ödül töreninin tamamlanmasının ardından ödül alan firma yetkilileri ve protokol üyelerinin birlikte hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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