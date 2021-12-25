Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle SANKO Camisi’nin temeli atıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm SANKO Ailesine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında SANKO Camisi’nin de bulunduğu eserlerin toplu açılış ve temel atma törenlerine de katıldı.

Şehirgösteren bölgesinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı temel etme törenine; Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, SANKO Holding Onursal Başkanları Abdulkadir ve Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Şehitkamil Müftüsü Feyyaz İdin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan, Cengiz, Yiğitcan ve Alperen Sani Konukoğlu ile SANKO yöneticileri katıldı.

SANKO Camisi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böylesi önemli bir eseri Gaziantep’e kazandıran tüm SANKO Ailesine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Biz sizlere güveniyoruz inşallah en kısa sürede bu eserin yapımı da tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

SANKO Cami 20’nci cami olacak

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar 16 cami yaptırdıklarını ve temeli atılan SANKO Camisi ile 20’nci camiyi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Caminin 81 bin 442 metrekarelik alan üzerine konumlanacağını belirten Konukoğlu, caminin özellikleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Toplam 20 bin 600 metrekare oturma alanı ve 10 bin metrekare avlusunda 30 bin kişinin ibadet edebilecektir. 120 metre kubbe yüksekliği ve 82 metre genişliğiyle kubbe çapı ve iç hacim yüksekliği anlamında dünyada en büyük olma iddiasına sahiptir.

Her biri 164 metre yüksekliğinde dört minareye sahiptir. Bu özellikleri göz önüne alındığında söz konusu büyüklüğün kent içinde yerinin ölçek, oran ve bağlam anlamında nitelikli olması ve Gaziantep gibi kimlikli bir mimari kültüre sahip şehre uyum sağlaması amaçlanmaktadır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a katılımlarından dolayı teşekkür eden Konukoğlu, “Bu değerli eserin Gazi Şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından butona basılarak SANKO Camisi’nin temeline ilk harç dökülürken, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar eşliğinde okunan duayla tören sona erdi.

SANKO, bugüne kadar üçü fakülte binası olmak üzere 22 okul yaptırarak, Milli Eğitim’in hizmetine sundu. Yaptırılan 16 cami ibadete açıldı. İnşaat halindekiler ve SANKO Camisi ile cami sayısı 20’ye yükselecek.