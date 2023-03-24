SANKO basketbol takımı namağlup şampiyon oldu

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası 3x3 Basketbol İl Birinciliği’nde, namağlup şampiyon oldu.

İbrahimli Spor Merkezinde düzenlenen turnuvaya erkekler ve kızlar kategorisinde 23 takım katıldı. Cansu Duman, Nur Zorkirişçi, Ecrin Yılmazlar ve Kayra Mermer’den oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, rakiplerini mağlup ederek birincilik kupasının sahibi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmeni Ahmet Süral’ı başarılarından dolayı kutlayarak, bölge yarışmalarında başarılar diledi.