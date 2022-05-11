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Sanayinin efsanelerinden Naci Topçuoğlu anlıyor

Gaziantep sanayisinin öncülerinden olan, kentin sanayileşme ve markalaşma sürecine katkılarından dolayı ’’Efsane Sanayici’’ olarak anılan merhum M. Naci Topçuoğlu, vefatının 14. yılında dualarla anılıyor.

GAZİANTEP 11.05.2022, 09:07
Sanayinin efsanelerinden Naci Topçuoğlu anlıyor

Gaziantep sanayisinin öncülerinden olan, kentin sanayileşme ve markalaşma sürecine katkılarından dolayı ’’Efsane Sanayici’’ olarak anılan merhum M. Naci Topçuoğlu, vefatının 14. yılında dualarla anılıyor.

Gaziantep Sanayi Odası’nın kurucuları arasında yer alan ve 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten ve 14 yıl önce 11 Mayıs 2008 tarihinde geçirdiği kalp krizi sorası yaşamını yitiren Gaziantep’in efsane sanayicilerinden merhum M. Naci Topçuoğlu’nun ebediyete intkalindem 14 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Başta halı sektörü olmak üzere Gaziantep sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağlayan, Gaziantep’in sanayileşme ve markalaşma sürecine katkılarından dolayı “Efsane Sanayici” olarak anılan merhum M. Naci Topçuoğlu’nun ölüm yıl dönümünde KOVİD-19 salgını dolayısıyla anma töreni düzenlenemeyeceği açıklanırken, ailesi, dostları ve sevenleri tarafından dualarla anılıyorç

Naci Topçuoğlu’nun bıraktığı izler

Gaziantep ve Türk sanayisinin efsane isimlerinden merhum M. Naci Topçuoğlu 14 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ederek ebediyete intikal etmişti. Gaziantep’i sanayi alanında birçok önemli yatırımla buluşturarak, kentin inovasyon ve AR-GE alanlarındaki ilk uygulayıcıları arasında gösterilen merhum M. Naci Topçuoğlu bıraktığı manevi mirası ile de genç iş adamı ve sanayiciler için halen önemli bir rehber olma özelliği taşıyor. Kuruluşundan itibaren vefat edene kadar, Gülsan Holding ve Kaşmir Halı’nın yönetim kurulu başkanlığını yapmış olan M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep Sanayi Odasının kuruluşunda da aktif görev almış, kurucu üyeliğinin yanı sıra 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığını başarıyla yürütmüştü. Gaziantep’in ekonomi alanında olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin zenginleşmesine de katkı sağlayan Topçuoğlu, Gaziantepspor As Başkanlığını da üstlenerek başarıyla yapmıştı.

Meslek Yükekokul, Türkiye’ye eğitim modeli oldu

Merhum M. Naci Topçuoğlu, sanayi kenti olan Gaziantep’te nitelikli ara eleman sıkıntısının çok büyük olduğunu görmüş ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için kendi adını taşıyan bir meslek yüksekokulunun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atmış, vefatının ardından Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tamamlanarak açılışı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Topçuoğlu ailesi tarafından gerçekleştirilmişti.

Binlerce gencin umudu oldu

Türkiye’ye model olan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO binlerce öğrencinin eğitim gördüğü özellikle Gaziantep Sanayisi için büyük önem taşıyan Ayakkabı Tasarım Ve Üretimi Programı, Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı, Dış Ticaret Programı, Gıda Teknolojisi Programı, Halıcılık Ve Kilimcilik Programı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı, İşletme Yönetimi Programı, Kimya Teknolojisi Programı, Kuruyemiş Üretimi Ve Teknolojisi Programı, Lojistik Programı, Makine Teknolojisi Programı, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı, Tekstil Ve Halı Makineleri Programı, Un Ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı gibi birçok alanda eğitim veren Türkiye’nin göz bebeği bir kurumdur. Merhum M. Naci Topçuoğlu tarafından tasarlanarak temelleri atılan ve açılışı 31 Mayıs 2009 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye’de bir ilki başarmış ve sanayicilerin en büyük sıkıntısı olan ara eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlarken binlerce gencin meslek sahibi olmasını ön ayak olmuştu.

Yaşamı boyunca nitelikli insan yetiştirilmesinde eğitimin önemini savunan ve eğitim kurumlarının geliştirilmesi yönünde birçok destek sağlayan Topçuoğlu, markaların doğduğu kent olan Gaziantep’in bu unvanını almasında önemli başarılar sağlayan isimler arasında da yer alıyor

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