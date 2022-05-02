Sanayici Kamil Şerbetçi vefatının 24. yılında da unutulmadı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı basın açıklamasında Sanayi Odası’nın ikinci yönetim kurulu başkanı merhum Kamil Şerbetçi’yi vefatının 24. yıl dönümünde rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Ünverdi, açıklamada, 1990-1998 yılları arasında GSO’nun yönetim kurulu başkanlığı görevini yapan merhum Kamil Şerbetçi’nin 2 Mayıs 1998 yılında vefat ettiğini hatırlattı. 1990-1998 yılları arasında GSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapan sanayici Kamil Şerbetçi’nin, GSO ve Gaziantep’e kazandırdığı değerleri her daim yaşatacaklarını ifade eden Başkan Ünverdi,’’Şehrimiz üretim, ihracat ve istihdamda bugün dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline gelmişse, bunu alın teri ve büyük emeklerle şehrimiz sanayisinin temellerini atan büyüklerimize borçluyuz. Merhum Kamil Şerbetçi de odamızın ikinci dönem yönetim kurulu başkanlığını yapmış, öngörüsü ve icraatlarıyla şehrimiz ve ülke sanayimizin gelişmesine çok büyük katkılarda bulunmuştur. Bizler de kendilerinin bizlere bıraktığı değerler ve hedefler doğrultusunda daha çok çalışacak, günün koşullarına uygun, yenilikçi atılımlarla onlardan devraldığımız bayrağı gelecek nesillere devredeceğiz. Bu duygularla merhum Kamil Şerbetçi’yi aramızdan ayrılışının 24. yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, Şerbetçi Ailesi’ne, yakınlarına ve tüm Gaziantep sanayisine baş sağlığı diliyorum’’ diye konuştu.

Kamil Şerbetçi kimdir?

10 Haziran 1947 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Kamil Şerbetçi, 1968 yılında İstanbul Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Tekstil sanayi sektöründe imalat ve ticaret işleriyle uğraşan Şerbetçi, kurucularından olduğu Brode Tekstil Sanayi, Kemal Şerbetçi Tekstil Sanayi, Şerbetçi Nakış ve Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Kamil Şerbetçi Tekstil Sanayi firmalarında yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Gaziantep Sanayi Odası’nın kurucu üyelerinden olan Şerbetçi, 15 Ağustos 1989 yılında Meclis üyeliğine, 24 Nisan 1990 yılında da Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Aktif bir iş hayatı olan Şerbetçi, TOBB Sanayi Konseyi üyeliği, Daimi Ekonomik İşbirliği Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Genel Kurul Delegeliği, Türkiye Brode Sanayicileri Birliği Kurucu Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gözetmenliği ve Gaziantepspor Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Şerbetçi 2 Mayıs 1998 yılında bürosunda çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti.