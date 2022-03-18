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Sanayi Odaları, ‘ICCI 2022 Konferansı’nda bir araya geldi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ICCI-Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı’nda düzenlenen “Türk Sanayisinde Verimli Büyüme" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

GAZİANTEP 18.03.2022, 16:52
Sanayi Odaları, ‘ICCI 2022 Konferansı’nda bir araya geldi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ICCI-Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı’nda düzenlenen “Türk Sanayisinde Verimli Büyüme" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul’da düzenlenen, Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın enerji ve çevreyle ilgili en büyük fuarı olan ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı’nda GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç’ın katılımlarıyla “Türk Sanayisinde Verimli Büyüme Paneli” gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın desteği ile Sektörel Fuarcılık ve Kojentürk Derneği tarafından, “İklim Değişikliğine Duyarlı Sürdürülebilir, Verimli Enerji Dönüşümü” ana temasıyla düzenlenen etkinlikte, enerjinin kullanımında verimliliğin önemi ve Türkiye’nin ihracattaki rekabet gücünün sürdürülebilir şekilde devam edebilmesinde kritik öneme sahip olan Yeşil Mutabakat konuları değerlendirildi. Etkinlikte ayrıca verimli üretim, küresel yeni zorunluluklara uyum, emisyon, karbon vergisi ve yeşil enerji gibi alanlarda Türk firmaları tarafından atılması gereken adımlar ve bunları desteklemek için gerekli olan yasa ve mevzuatlarla ilgili konular görüşüldü.

Türk Sanayisinde Verimli Büyüme Paneli’nde konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yeşil Mutabakat, iklim değişikliği ve enerji verimliliğinin önemi ve Türkiye ekonomisine etkileri, yeşil dönüşümün Gaziantep sanayisine yansımaları, Gaziantep Sanayi Odası’nın kent firmalarının Yeşil Mutabakata hazırlanmaları sürecinde yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Gaziantep’in girişimciliği, sanayisi ve ticareti ile Türkiye’ye rol model olmaya ve ekonomiye artı değer katmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Ünverdi, bunun yanında tüm dünyada koşulların hızla değiştiğini ve sürdürülebilir başarıdaki kilit noktanın bu değişim ve dönüşümden geçtiğini ifade etti.

“Sanayimizi değişen koşullara hazırlamamız ve sürdürülebilir bir sanayi için hamlelerimizi bugünden yapmamız büyük önem taşıyor” diyen Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası’nın bu yılki çalışma temasını “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” olarak belirlediğini ve Gaziantep firmalarını Yeşil Mutabakat kriterlerine şimdiden hazırlamaya başladıklarını belirtti.

“Doğaya duyarlı üretim ve sosyal projelerimizle Gaziantepli sanayiciler olarak yeşil dönüşüme de Gaziantep olarak öncülük edeceğimize yürekten inanıyorum” diyen Ünverdi, şunları dile getirdi, “Enerji verimliliği, küresel yeni zorunluluklara uyum, karbon vergisi ve yeşil enerji sanayimizin, ihracatımızın ve firmalarımızın geleceği için hayati önem taşıyan konuların başında geliyor. Bu noktada çok verimli geçen ve fuara katılan firma yetkilileri ile iş dünyamızın temsilcileri için farkındalık oluşturduğuna inandığım bu önemli organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, dünyadaki rekabet ortamında fark oluşturabilmek için enerji kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini söyledi. “Paris Anlaşması ile birlikte sürdürülebilirlik konusu konuştuğumuz önemli konular arasında yer alıyor. Bu konu, Dünyadaki değişim, iş yapış şekillerini ve verimliliği de etkiliyor” diyen Özdebir, şunları kaydetti, “Bu dönüşüme, Türkiye ve sanayiciler olarak ayak uydurulabilmesi için verimliliğin artırılması, kaynakların verimli kullanılması ve endüstri 4.0 yıkıcı rekabetine katılması gerekiyor. 2019’da Türkiye’nin ilk model fabrikası ile endüstri 4.0 ve yalın üretim için yola çıktık. Gerçekleştirdiğimiz eğitim ve farkındalık ile birlikte yüzde 150’lere varan bir verimlilik artışı sağlandı. Ayrıca, Türkiye’de son yıllarda GES ve RES’ler için de ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya da devam edecek. Akkuyu’daki 4 büyük santralin devreye girmesi ile Türkiye’nin yüzde 5-10’unu karşılayacak baz enerjide oradan gelecek. Sanayi Bakanlığı ile de 4’üncü nesil yeni nükleer santrallerimiz ve yerli milli santralimizin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bunların 3’üncü nesil santrallerden farklı olarak daha güvenli, patlama olmaması, çekirdek erime riski gibi imkanlardan uzak ve ucuz olması çok önemli.”

Kalkınmanın sağlanabilmesi ve ülkenin büyümesi için ihracat ve üretimin olmazsa olmaz konular arasında yer aldığına dikkati çeken Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da, “İhracat olmazsa büyüme, gelişim ve ilerleme sağlanamaz. Bunların gerçekleşmesi için de belli konuların dikkate alınması büyük önem taşıyor. Devlet tarafından destek verilmesi ve bunların devam ettirilmesi gerekiyor. Bu anlamda, ilçe bazlı teşvikler artırılmalı ki insanlar kendi memleketlerinde kalarak üretim yapabilsin ve bunun sonucunda ekonomiye bir katkı sağlayabilsin. Ayrıca, bunun yanında sanayi alanları üretmek de oldukça kritik. Sanayi olmadan ekonomik anlamda gelişmek mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

Büyük bir ilgiyle takip edilen oturumun ardından stantları ziyaret eden sanayi odalarının başkanları, katılımcı firmaların yetkilileriyle gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerde yapılabilecek iş birliklerini değerlendirdi.

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