banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!

Samsun protokolü Şehitkamil Belediyesinin projelerini inceledi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Bilim Şehitkamil’i incelediler.

GAZİANTEP 13.11.2021, 16:31
Samsun protokolü Şehitkamil Belediyesinin projelerini inceledi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Bilim Şehitkamil’i incelediler.

2022 yılında Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022’nin hazırlıkları için Gaziantep’e gelen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Bilim Şehitkamil’i yerinde incelediler. Bilim Şehitkamil hakkında heyete bilgi veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra heyete atölyeleri gezdirdi. Bilim Şehitkamil’e hayran kaldıklarını ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu tür tesislerin Samsun’a da kazandırılacağını ifade ettiler. Bilim Şehitkamil’deki incelemelerin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte; Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binası ile Atölyeleri, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası, Fen İşleri Müdürlüğü İdari Binası ve Makine İkmal Kompleksi’ni gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hizmet birimlerinin faaliyet ve fiziki özelliklerinin yanı sıra ekonomik kazanımlarını anlattı.

“Bu tesis bizi gerçekten çok etkiledi”

Gezi sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Gerçekten Bilim Şehitkamil’den çok etkilendik. Biz, Samsun olarak bir heyet halinde Gaziantep’e geldik. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörümüz, Samsun Üniversitesi Rektörümüz ve ekibimizle beraberiz. Bildiğiniz üzere 2022 yılında Samsun olarak TEKNOFEST’e ev sahipliği yapacağız. Gaziantep ilimizin geçtiğimiz yıl başarılarla dolu deneyimini yerinde gözlemlemek üzere buraya geldik. Bugün de çok dolu bir program hazırlandı bizim için. Buradan da gerçekten çok etkilendik. Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu bu muazzam deneyap atölyesi ve bu tesis bizi gerçekten çok etkiledi. İnşallah biz de Samsun’da buna benzer tesisleri yapmak üzere artık start vermiş oluyoruz” dedi.

“Buna benzer tesisleri bizler de Samsun’a kazandıracağız”

Gezi sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bildiğiniz üzere TEKNOFEST 2022 Samsun’da düzenlenecek. Daha önce İstanbul dışında ilk kez Anadolu’da Gaziantep’te düzenlenmişti. Biz de hemen Gaziantep’in tecrübelerinden istifade etmek için ve yapılanları görmek için ziyaret programı düzenledik. Doğrusu Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu bu Bilim Şehitkamil’in bir kez daha yararlı olduğunu gördük. Buradaki tecrübeden istifade edip başkanımızın geçirmiş olduğu o hazırlık safhasını biz en aza indirmek için buradayız. Dolayısıyla Gaziantep’teki diğer çalışmaları da inceleyip, bizzat üniversitelerimizle de görüşüp, buna benzer tesisleri bizler de Samsun’a kazandıracağız. Ben Başkanımızı tebrik ediyorum, ekibi tebrik ediyorum. Son derece dolu dolu geçen gençlerimize, özellikle duygu dünyası ve akıl dünyası olarak çağı yakalamak noktasında burası müthiş bir ufuk oluşturuyor. Ben Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6