Şampiyonlar, şölen havasında ödüllerini aldı

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen Geleneksel Cumhuriyet Kupası spor etkinlikleri, farklı branşlarda binlerce lisanslı sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Basketbol, futbol, paintball ve satranç branşlarında tamamlanan müsabakaların ardından Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde, ay-yıldızlı coşku yaşandı.

320 lisanlı sporcunun madalya heyecanı yaşadığı törende; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nermin Yetkin, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Berk, Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Bal, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir, Gaziantep Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu, şampiyonların mutluluğuna ortak oldular.

Organizasyonlar büyük bir ekip işi

Geleneksel spor etkinlikleri ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen organizasyonların büyük bir ekip işi olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, “Dünyada, ülkemizin adını en iyi şekilde temsil eden sporculara sahibiz ve bununla büyük gurur duyuyoruz. Biz; gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Spor alanında özellikle altyapılara büyük destek veriyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak ihtisaslaşmaya gittiğimiz branşlarda çok şükür sporcularımızı, Milli Takım kadrolarına kazandırdık. Biz bu işi yaparken bir başımıza yapmıyoruz. Bu iş büyük bir ekip işi. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde okullarımızda yetenek taramaları gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte birçok farklı spor organizasyonuna imza atıyoruz. Yine spor federasyonlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Bir tek kaygımız var; geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak. Kullandığımız tüm imkanlar milletin imkanlarıdır. Milletin imkanları, milletin çocuklarına hizmet ediyor. Bugün bu organizasyonda 4 branşta ödül olan sporcularımızla bir aradayız. Dereceye giren tüm sporcularımızı ve onlara büyük emek veren değerli antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şehitkamil’de spor çok farklı

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, ödül töreninde yaptığı konuşmada Şehitkamil Belediyesinin düzenlediği spor faaliyetleriyle her dönem binlerce sporcuyu bir araya getirdiğini ifade etti. İl Müdürü Tepe, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen geleneksel spor etkinliklerine katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Spor Şehri Gaziantep’te, sportif faaliyetler artık çok özel, Şehitkamil’de spor çok farklı bir yerde. Şehitkamil Belediyemiz, düzenlediği spor etkinlikleriyle her dönem binlerce sporcuyu bir araya getirdi. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, değerli ekibine, çocuklarımıza ve gençlerimize sağlamış oldukları imkanlardan dolayı teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikler boyunca ay-yıldızlı coşku hakimdi

Ödüllerin sahiplerini bulduğu coşku dolu törende yaptığı konuşmada ay-yıldızlı temaya dikkat çeken Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde düzenlenen geleneksel spor etkinliklerinin her aşamasında olduğu gibi ödül töreninde de ay-yıldızlı coşkuyu zirvede yaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. İnşallah onlar sporu bir yaşam biçimi haline getirerek başarılarına devam edecekler. Müsabakaların centilmence gerçekleştirmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dereceye girerek bugün güzide törende ödül almaya hak kazanan tüm şampiyonları kutluyorum” diye konuştu.