Şampiyonlar ödüllendirildi

Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok spor dalının yer aldığı Geleneksel Cumhuriyet Kupasında madalyaları GKV Özel Okulları öğrencileri topladı. 50 ve 100 metre yüzmede iki madalya kazanan Beren Kalyoncu satrançta da dördüncülüğü elde ederken GKV’li Ayoa Akçayön kort tenisinde şampiyonluğunu ilan etti.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası etkinlikleri kapsamında bir çok dalda yarışan GKV Özel Okulları öğrencileri il birinciliklerinin yanı sıra çeşitli dereceler elde ederek başarı kupalarını okullarına taşımanın gururunu yaşadılar. GKV Özel Okullarında düzenlenen törenle şampiyonların ödülleri GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından öğrencilere takdim edildi. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupasında yüzme dalında yarışan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul öğrencisi Beren Kalyoncu 50 ve 100 metrede il birincisi olarak iki ayrı kategoride şampiyonluğunu ilan ederken 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvasında ise il dördüncüsü oldu. Yine aynı şampiyonaya kort tenisi dalında katılan GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Ayda Akçayöz +12 kadınlarda il şampiyonu ve Karışık Double Erişkinlerde il üçüncüsü oldu. GKV Özel Okullarında öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda bütün okul sporlarında yer aldığını ifade eden Genel Müdür İsmet Tiryaki şampiyon öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.