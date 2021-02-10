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Şampiyon kulaçlar milli takım hazırlığında

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunun şampiyon sporcuları Kaan Kara, Yunus Ayvazoğlu, Beril Öztürk ile Barış Şahin, Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında ay-yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil edecekler.

GAZİANTEP 10.02.2021, 11:45
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Şampiyon kulaçlar milli takım hazırlığında

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunun şampiyon sporcuları Kaan Kara, Yunus Ayvazoğlu, Beril Öztürk ile Barış Şahin, Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında ay-yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil edecekler.

Türkiye Yüzme Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan ve 18-21 Şubat 2021 tarihleri arasında Edirne Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda Milli Takım düzeyinde gerçekleştirilecek olan 2. Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında Türkiye temsil edecek kadroda, Alleben Yüzme Havuzunun rekortmen kulaçları Kaan Kara, Yunus Ayvazoğlu, Beril Öztürk ve Barış Şahin yer aldı.

2019-2020 sezonunda yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle iptal edilen Multinations Yıldızlar-Gençler, Alternatif Yıldızlar-Gençler, Comen Cup, Balkan Gençler ve Ümit Milli Takım Yüzme Müsabakalarına katılmaya hak kazanan sporcular, 2. Uluslararası Edirne Cup Yüzme Müsabakalarında mücadele edecek. Düzenlenecek organizasyonda, Yüzme Milli Takımı’na aynı kulüpten 4 sporcu ve 1 antrenör kazandıran tek takım olmanın haklı gururunu yaşayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, uluslararası yarışın hazırlığını Alleben Yüzme Havuzunda yüksek tempoda sürdürüyor.

Bir kez daha Ay- Yıldızlı gururu yaşattılar

Milli sporcular Kaan Kara, Yunus Ayvazoğlu, Beril Öztürk ve Barış Şahin’in üst üste elde ettikleri başarıları Milli Takım kadrosunda bir kez daha yer almaya hak kazanarak taçlandırdıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediye Spor Kulübü ve Milli Takım kadrolarında üst üste şampiyonluklara ve rekorlara imza atan yeşil-siyahlı altın kulaçlarımız Kaan Kara, Yunus Ayvazoğlu, Beril Öztürk ve Barış Şahin, 2. Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında ülkemizi temsil edecek Milli Takım kadrosunda da yerlerini alarak üst üste elde ettikleri başarıları taçlandırdılar. Hedefimiz, uluslararası platformda ülkemizi temsil eden sporcular yetiştirmek. Çok şükür bu sporcularımızın sayıları her geçen gün artıyor. Yeşil-siyahlı altın kulaçlarımızı ve onlara büyük emekler veren değerli teknik ekibimizi, sporcularımızın en büyük destekçisi olan değerli anne ve babalarını yürekten tebrik ediyorum. Milli Takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.
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