Salahattin Kaplan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanlığına seçildi

GAİB hizmet binasında toplanan TİM Halı Sektör Kurulu yeni dönem başkanlarını seçti. İhracat rakamlarının değerlendirildiği toplantının ardından yapılan seçimde TİM Halı Sektör Kurulu Başkanlık görevine Salahattin Kaplan seçilirken, başkan yardımcılığı görevlerine ise GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, İHİB Başkan Yardımcısı Uğur Uysal seçildi.

Halı Sektör Kurulu üyeleri GAİB hizmet binasında toplandı. Gündemi değerlendiren sektör kurulu üyeleri ardından yeni sektör kurulu başkanlarını seçmek için seçime gitti. Yapılan seçimin ardından TİM Halı Sektör Kurulu Başkanlığına oybirliğiyle Salahattin Kaplan yeniden seçildi. Başkan Yardımcılığı görevlerine ise Zeynal Abidin Kaplan ve Uğur Uysal seçildi. Yapılan seçimin ardından bir değerlendirme yapan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, “Sektörümüzün gelişmesi ve hak ettiği yere gelebilmesi yönündeki çalışmalarımızı yeni dönemde de sürdüreceğiz. Yıl sonunda belirlediğimiz 2022 hedeflerimize ulaşabilmek için sektörümüzle ortak hareket ederek üzerimize düşenleri yapmayı sürdüreceğiz. Yeniden sektör kurulu başkanlık görevine seçilmem için beni destekleyen bütün üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.