Saim Akınal Anadolu Lisesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi

“Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü Yılında 100 Hayırsever” kampanyası çerçevesinde Hayırsever Akınal ailesi tarafından yaptırılan 40 derslikli Saim Akınal Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Gaziantep Valisi Davut Gül’ ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hayırsever Akınal Ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

15 Temmuz Mahallesine yapılan Saim Akınal Anadolu Lisesi’nin açılış töreninde Vali Gül, Gaziantep modeline dikkat çekerek, “100’üncü Yılda 100 Hayırsever” projesi şehrin projesidir. Burada Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kaymakamlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız olsun hepsi üzerine düşenin fazlasını yaptı. Fatma Başkanımız ve Rıdvan Başkanımız, kendisine gelen hayırseverleri bizlere yönlendirdiler. Her kurumun ihtiyaçları var ama hepsi önceliği eğitime verdiler ve eğitime yönlendirdiler. Dolayısıyla da gerek lojistik anlamda gerekse hayırseverlerin motive edilmesi anlamında ben Akınal ailesine teşekkür ediyorum. Hayırseverlerle ilgili anılarından bahseden Vali Gül, “Gaziantep’te hangi hayırseverlere gidersek gidelim konuştuğumuzda hepsinden Allah razı olsun, çıkarken evet yaparız dediler. Akınal ailesine gittiğimde dediler ki: ‘Biz bir düşünelim’ içimden muhtemelen bunlar büyük okul değil de küçük okul yapmak istiyorlar. Daha sonra Valiliğe geldiklerinde kendileri, ’Biz düşündük taşındık. Bir tane değil iki tane okul yapmaya karar verdik’ dediler. Kendilerine müteşekkiriz” dedi.

Fatma Şahin, “Bu bir Gaziantep modeli. Biz lojistikçiyiz. Bize dair okula dair eğitime dair ne varsa biz sizin emrinizde ve hizmetinizdeyiz. Başkanım şu eksik dendiğinde ya da çocuk şuna ulaşamıyor dendiğinde bu bizim canımızı yakıyor. Kitap okumak isteyen çocuk kitap bulamıyorsa, spor yapmak isteyen spor malzemesi bulamıyorsa biz bütün imkanlarımızla bütçemizin yüzde 10’ nu eğitime dair işleve ayırdık. Türkiye’nin 100’ üncü yılını hep birlikte inşa edeceğiz. Bu şehrin eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, genç dostu şehrini gençlerle birlikte baş başa başaracağız diyor, hepinizi gözlerinizden öpüyorum, başarılar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Şehitkamil bölgesinde genç nüfus yoğunluğu sebebiyle dersliklerde ki öğrenci sayısını aşağı çekmenin önemini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Akınal ailesi, geçmiş dönemde babalarının ve annelerinin adına yapmış oldukları okullar ve camilerin yanına şimdi de iki kardeş olarak 2 yeni okul katıyorlar. Bugün açılışını gerçekleştirecek olduğumuz okulun yanı sıra ikincisinin de inşallah en kısa sürede inşaatına başlamış olacağız. Şehitkamil bölgemizde hakikaten çok büyük bir derslik ihtiyacımız var. Çünkü çok genç bir nüfusa sahibiz. Eğitimin kalitesini artırmak ve dersliklerdeki öğrenci sayısını aşağıya çekmek için bunlar önemli. Ben bu okula verilen desteklerden ötürü herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever Saim Akınal ise, “Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılında 100 hayırsever kampanyasında bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. İnşallah bu eğitim kurumunda geleceğimizi emanet edeceğimiz iyi bir gençlik ve öğrencilerimiz yetişir. Biz de onların hayır duasını alırız. Hepinize katılımınız için teşekkür eder. Bu okulumuzun hayırlı uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.

Kurdele kesimiyle gerçekleşen açılışın ardında protokol üyeleri ile hayırsever Akınal ailesi okulu gezerek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.