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Şahin’den sıcak asfalt çalışması yürütülen mahallelere ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Şahinbey ilçesi Kavşak-Kuşçu-Yaycı-Dokur kırsal mahallelerini birbirine ve ana yola bağlayan 10.5 kilometrelik köy grup yolu sıcak asfalt çalışmalar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibiyle yerinde inceledi.

GAZİANTEP 31.07.2022, 19:07
Şahin’den sıcak asfalt çalışması yürütülen mahallelere ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Şahinbey ilçesi Kavşak-Kuşçu-Yaycı-Dokur kırsal mahallelerini birbirine ve ana yola bağlayan 10.5 kilometrelik köy grup yolu sıcak asfalt çalışmalar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibiyle yerinde inceledi.

Burç bölgesinin önemli ulaşım akslarından olan köy grup yolunun 6 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt işlemi tamamlandı. Geriye kalan bölümünde çalışmalar aralıksız sürerken, Büyükşehir ekipleri konforlu bir ulaşım için yol üzerinde 3 köprünün yapımını gerçekleştirdi. Başkan Fatma Şahin incelemeler çerçevesinde teknik ekibiyle beraber Kavşak, Kuşçu ve Yaycı kırsal mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

“Bu yol Şahinbey’in ana damarlarından bir tanesi”

Yeni yol çalışmasının tamamlanan noktasında incelemelerde bulunan Şahin, köy yollarının kalitesinin artarak ulaşım konforunun arttığını aktararak, “Geldiğimiz noktada bütün köy grup yollarını sıcak asfalt yapan bir ekibin parçasıyım. Bu güzel yol, bizi mutluluğa sağlığa götürür inşallah. Bu yol Şahinbey’in ana damarlarından bir tanesi. Çizgiler çekilerek yol tamamlanacak” diye konuştu.

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