Şahin’den sağlık çalışanları için müjde

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, alınan yeni kararla salgınına karşı gece gündüz mücadele eden ve insan sağlığı için yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarına tanınan toplu taşımalarda ücretsiz kullanım hakkını 2021 yıl sonuna kadar uzattı.

Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Kovid-19) Salgını’na karşı verilen ulusal mücadelede en büyük emeği veren sağlık çalışanları için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteklerine devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından açıklanan yeni kararla salgına karşı gece gündüz fedakarca mücadele veren sağlık çalışanları için yürürlüğe giren toplu taşımaları ücretsiz kullanım hakkı süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öte yandan toplu taşıma desteği harici sağlık çalışanları için daha öncesinde Esnafa Destek Halka Şifa paketleri sağlık çalışanlarına da dağıttı, Şehitkamil ve Şahinbey merkez ilçelerine bağlı aile sağlığı merkezlerinin tümü hem dezenfekte edildi hem de maske ve hijyen paketleri verildi.

“Sonunda sağlıklı, güvenli, mutlu ve huzurlu olacağız”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada pandemi sürecinin çok özel bir dönem olduğunu aktararak, “Küresel bir sorunla ulusal bir mücadele verdik. Sağlık çalışanları olağanüstü bir gayret gösterdiler. Çoluğunu çocuğunu görmeden ailesinden uzak, herkese şifa dağıttılar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz de onlara ücretsiz bir hak tanıdık. Normalde yarın bu süre bitiyordu. Yeni bir karar aldık. Çünkü onlar bu fedakarlığı hak ettiler. Biz de bu desteği devam ettirme kararı aldık. Şu ana kadar ücretsiz biniş hakkından bir milyon beş yüz bin sefer yararlanıldı. Onlar sağlıklı, huzurlu ve mutlu olsunlar. Şehir sağlıklı ve mutlu olsun. Bunların içerisinde eczacı kalfaları, eczacılar, kamu, özel ve üniversite hastanesi çalışanları var. 15 aydır pandemi döneminde çeşitli sektörlerle birlikte verdiğimiz destekler 250 milyon lirayı aştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak lider ve önder olmaya devam edeceğiz. Bunun sonunda sağlıklı, güvenli, mutlu ve huzurlu olacağız” diye konuştu.