Şahin’den Regaip kandili mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaip Kandili ve üç ayların başlamasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Regaip Kandili’nin, kalp kapılarını açan bir anahtar olmasının yanında, insanlar için rahmet ve merhamet ışığı olduğunu vurgulayarak, “Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Bunu iyi değerlendirmek ve mevsimin manevî hasatını toplamak her Müslüman için büyük bir fırsattır. Bu mukaddes gece, hepimiz için kendimizi yeniden gözden geçirerek, geleceğimizin huzur ve saadeti için en güzel muhasebeyi yapma fırsatıdır. Bu öyle bir gece ki; Sevgili Peygamberimizin mübarek dilinden dökülen dua olmuştur. Bu öyle bir gece ki; Recep ayının, Şaban ve Ramazan ayının mübarek kapısı olmuştur. Bu kapıdan girebilip, mutlu kurtuluşu müjdeleyen bu gecenin feyzinden, ihsanından ve bereketinden faydalanıp, Rahmet Peygamberi’ nin duasıyla süslenen bu mübarek gecede kurtuluşa erebilmeyi hepimize nasip etmesini Cenab-ı Hak’ tan niyaz ediyorum. Rahmetin ve merhametin yeryüzünü kapladığı bu geceyi en güzel şekilde idrak ederek, kalplerimizi her türlü kin ve nefretten arındırma, kırgınlık, dargınlık ve üzüntüleri sona erdirmeliyiz. Bugün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılması ve sağlıklı günlerimize kavuşmak dileğiyle, ülkemizin ve bütün İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.