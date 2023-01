Şahin’den Gaziantep Et Borsası ve Et Hali’ne ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Başkanı Fatma Şahin, GBB ile Gaziantep Ticaret Borsası iş birliğinde yakın zamanda hizmete başlayan Et Hali ve Et Borsası’nın çalışmalarını görmek amacıyla teknik ekibi ile birlikte ziyarette bulundu.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Kasaplar ve Celepçiler Odası Başkanı Bekir Özsert katıldı. Özsert, Başkan Şahin ile et hali hakkında güncel verileri paylaştı. Şahin, teknik kadrosuyla beraber hizmet veren dükkanları tek tek ziyaret etti, esnafın düşüncelerini dinleyerek istek ve taleplerini not aldı ve eksiklerinin giderileceğini belirtti. Ziyaretin ardından istişare toplantısı yapıldı.

Gaziantep Et Borsası ve Et Hali, 32 bin metrekare toplam alan üzerine kuruldu ve sektörde Türkiye’nin en büyük ve en modern kompleks yapılanın başında geliyor. Kent ekonomisine önemli katkılar sunacak olan Et Borsası ve Et hali, AB standartlarına uygun modern ve teknolojik alt yapısıyla Gaziantep’i bu alanda cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

19 bin metrekare kapalı alan üzerinde hizmet vermeye başlayan tesiste, Et Borsası idari hizmet binası, 52 adet kasap dükkanı, 14 adet sakatat dükkanı, 4 adet kuyruk saklama deposu, 450 metrekare et teşhir ve satış salonu, 4 adet soğuk hava deposu, 1 adet et parçalama ünitesi ve 14 adet ticari dükkan yer alıyor. Tesiste, etler veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra et teşhir salonunda satışa sunuluyor. Alıcı ve satıcıların biraya gelmesini ve kümelenmesini sağlayan tesiste, toptancı kasaplar tarafından alınan etler soğuk zincir kırılmadan monoray hattı ile kasap dükkanlarındaki soğuk hava depolarına kadar taşınıp işlemlerin her aşamasında sağlık ve hijyen hep en ön planda tutuluyor.