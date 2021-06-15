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Şahin’den basın cemiyetlerine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki basın cemiyetlerine ziyarette bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GAZİANTEP 15.06.2021, 15:24
Şahin’den basın cemiyetlerine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki basın cemiyetlerine ziyarette bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelindeki basın cemiyetlerine ziyaretlerde bulunarak, pandemi nedeniyle özverili çalışmalarından dolayı tüm basın çalışanlarına teşekkür etti. Gaziantep Basın Cemiyeti ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyetine yaptığı ziyaretlerde açıklamalarda bulunan Şahin, "Biz teşekkür için yanınıza geldik. Başkanlarımıza ve bütün çalışan arkadaşlarımıza teşekkür etmek için geldik. Hakikaten dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bizim bu durumdan şehir açısından en az zararla çıkmamız çok önemli. Hep birlikte bu mücadelede birbirimizi anlamamız ve birbirimize yardımcı olmamız çok önemliydi. Hamdolsun siz basın mensuplarından bu süreçte çok destek aldık. O yüzden ziyaretlerde bulunarak, halinizi, hatırınızı soralım istedik. Ev sahipliklerinizden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise ziyaretlerinden ötürü Şahin’e teşekkür etti.
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