Şahin’den Asyalı turist vurgusu

SunExpress’in ev sahipliğinde kent ve bölgede yapılacak yeni stratejik yatırımlar hakkında yapılan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kapadokya’ya gelen Asyalı turisti biz buraya getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Gaziantep’te de faaliyet yürüten Antalya merkezli SunExpress’in ev sahipliğinde kent ve bölgede yapılacak yeni stratejik yatırımlar hakkında yapılan toplantıya Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, oda başkanları, SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve şirket yetkilileri katıldı.

“Kapadokya’ya gelen Asyalı turisti getirmeye çalışıyoruz”

Dünyanın bu süreçte ekonomik kalkınmayla beraber insani ve çevresel kalkınmaya bir bütün olarak bakması gerektiğini konuşmasında aktaran Başkan Fatma Şahin,

“Gaziantep’te 2002 yılında başladığımızda şehir vizyonu çalışmamızda ‘taşımacılık’ ilk maddeydi. Turizm, tarım, ticaret diğer konularımızdı. Bu konularda taşımacılığı iyi yönetemezsek bu hedeflere ulaşamayız. Biz bir taraftan sanayi altyapımızı güçlendiriyoruz. Şehrin rekabet etme gücüyle ilgili hizmet sektöründe tesisleştik ama dünya başka şeyler görmek istiyor. Kapadokya’ya gelen Asyalı turisti biz buraya getirmek için çalışıyoruz” dedi.

“Ortadoğu pazarındaki büyük fırsatlardan yararlanabiliriz”

Doğru uçuş modellerinin iyi organizesiyle gelen uçakların boş olmasının mümkün olmayacağına dikkati çeken Şahin, “Buraya gelenler şehrin ne kadar önemli ve kültür hazinesi olduğunu söylüyor. Hizmet sektöründe lojistiği, en uygun ve kaliteli uçuşu sağlayamazsak turist gelmeyebilir. Gaziantep’in istediği Bodrum ve Dalaman iç hattı olmazsa olmazımız çünkü aktarmalı uçuşlarda yolcular yolda yoruluyor. Sizlerle birlikte yabancı hedef kitleyi buraya getirecek lojistik desteği oluşturacağız. Antalya’da çok sayıda yaşayan İngiliz ve Alman var. Onlar için bu bölge çok önemli. Bundan dolayı altyapıyı oluşturacak çalışma sizlere de bizlere de kazandıracak. Çünkü gelenler çok mutlu ayrılıyor. Bu eksik hatları tamamladığımızda başta mevcut hatlar olmak üzere yurtdışı seferlerin tanıtımı çok önemli. Ortadoğu pazarında hem sanayi de hem de sağlık sektöründe Ortadoğu pazarındaki büyük fırsatlardan yararlanabiliriz” diye ekledi.

“Gaziantep’in büyük potansiyeli var”

Gaziantep’in potansiyeli hakkında yapılan açıklamadan memnun olduklarını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, “İnsanlar kolay ulaşabildiği, erişimin rahat olduğu, ulaşım kalitesinin yüksek olduğu yerleri tercih ediyor. Gaziantep’in turizm ve ticaret anlamında büyük bir potansiyeli var. Yolculukların aktarmalı değil şehre direkt yapılmasını bekliyorlar, istiyorlar. Böyle olduğunda potansiyel hem havayolu için hem şehir için bir sinerjiye dönüşecek” dedi.

“Bölgeyi desteklemeye devam edeceğiz”

SunExpress CEO’su Max Kownatzki ise yaptığı konuşmada, “Anadolu’nun en güçlü ekonomisi, kültürel ve gastronomik mirasına sahip şehirleri arasında yer alan Gaziantep, sanayi alanındaki büyümesi ve yüksek turizm potansiyeli ile bizim için çok önemli bir şehir. SunExpress olarak, direkt uçuşlarımızla Gaziantep ile Avrupa’nın büyük şehirleri arasında köprü kurmaya devam ediyoruz. Şu anda Gaziantep’ten Antalya, İzmir, Basel, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Londra, Stuttgart, Hannover ve Zürih gibi şehirlere haftada 33 direkt uçuşumuz bulunuyor. Gaziantep’e hizmetlerimizi artan uçuş sıklığı ve yeni destinasyonlarla sürdürmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin turizm elçisi olarak hareket eden bir hava yolu olarak Gaziantep’in ve bölgenin turizm ve ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.