Şahinbey’nden Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yeni park

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların yaşanılabilir alanlara sahip olması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yeni bir park daha yapıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırdı. Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yapılan 18 bin metrekarelik parkta çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları bulunuyor.

“Şahinbey ilçemize 640 tane park yaptık”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak şu ana kadar 640 park yaparak rekor kırıp Türkiye’nin en büyük millet bahçesini yaptık. Gelişen ve yeni kurulan mahallelerimizde de park, yol, kaldırım ve sosyal tesis yapım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ertuğrul Mahallesi de bizim yeni mahallelerimizden bir tanesi. Buraya da 18 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir parkı kazandırmış olduk. Parkımızın içerisine çocuk oyun alanları, yürüyüş, yolları ve yeşil alanlar yaptık. Özellikle annelerimizin zaman geçirebileceği piknik alanları ve kamelyalar oluşturduk. Böylelikle yeni bir yaşam alanı daha oluşturmuş olduk. Parkımızın şimdiden Şahinbey’imize ve Ertuğrul Gazi Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz”

Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yapılan parktan dolayı oldukça mutlu olan Fatma Doğan isimli vatandaş ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Parkımız çok güzel ve içerisinde birbirinden değişik oyuncaklar bulunuyor. Çocuklarımız bu anlamda parkı çok seviyorlar. Bizler de yürüyüş yollarını ve dinlenme alanlarını kullanıyoruz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun yaptığı hizmetlerden çok memnunuz, kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.