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Şahinbeyli öğrencilerin projeleri yarıştı.

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Deneyap Atölyelerinin Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje yarışması düzenledi.

GAZİANTEP 18.05.2022, 16:05
Şahinbeyli öğrencilerin projeleri yarıştı.

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Deneyap Atölyelerinin Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje yarışması düzenledi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Şahinbey Deneyap Atölyelerinin Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti proje yarışmasına ortaokul ve lise seviyelerinde 310 öğrenci, 24 mentör Deneykapları ile hazırlanıp 100 projeyi hem sunup hem de yarıştılar. Projeleri 20 kişilik bir jüri ekibi değerlendirdi.

’’Başarı için çalışmanız gerekiyor’’

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, gençlerin çok güzel projelere imza attığını ifade ederek, “Gençlerimizin yaptığı çalışmaların hepsi birinden değerli proje. Hayatın her alanında teknolojiyi buluşturan parlak fikirlerle çok güzel çalışmalar yapılmış. İnanıyorum ki gelecekte tarihe damga vuracak buluşlar yapacaksınız. Bunun içinde çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz projelerinizi geliştirmeniz için sizlere destek olmaya devam edecekler. Ülkemiz geçmişte terörle mücadelede İsrail ve Amerika’dan alınan Horonlara ihtiyaç duyarken şimdi Dünyanın 20’den fazla ülkesine insansız hava aracı satan bir ülke konumuna geldi. İnanıyorum ki sizler bu başarı çıtasını daha da ileriye taşıyacaksınız” dedi.

’’Sizler özel öğrencilersiniz’’

Yapılan çalışmaların Türkiye’nin geleceğine damga vuracağına dikkati çeken Gaziantep Valisi Davut Gül, “Öncelikle bu başarılı çalışmaları yapan çocuklarımıza destek olan ailelere ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Ayrıca bu imkânı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini tebrik ediyorum. Bu tür çalışmaları gördüğümde o gün gündemde terör, deprem veya başka bir alanda canımız yandığında çocuklarımızın o alanlarda çalışmalar yaptığını görüyorum. Sizler bu coğrafyanın evlatları ve bu milletin çocuklarısınız. Milletimizin derdi ne ise çıkan projeler onunla ilgili oluyor. Deneyaplar, Türkiye ve Gaziantep genelinde en özel öğrencilerimizin bulunduğu okullarımız ve kurslarımız. Bu projeler Türkiye’nin geleceğine damga vuracak projeler. Bu nedenle çocuklarımız ve gençlerimiz bizlerin göz bebeği. Yapılan çalışmalardan dolayı tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

’’Başarıyı destekleyeceğiz’’

Gençlerin insanlık için yaptığı çalışmaları desteklediklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, “Gençlerimizi gördükçe onların başarılarına şahit oldukça geleceğe olan umutlarımız daha da artıyor. Geleceğe dair insanlığın gelişmesi için fikri olan, kafa yoran gençlerimiz ‘Z’ kuşağı dediğimiz nesil. Hazırlanan projeleri yakından gördük. Hepsi birbirinden güzel ve projelerin hepsi insan yaşamını kolaylaştıran çalışmalar. Şahinbey Belediyesi olarak bizlerde doğumdan ölüme kadar insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hükümetimizin her kademesi, Milletvekillerimiz, Valimiz ve Belediye Başkanlarımız hep birlikte vatandaşımızın emrindeyiz. Gençlerimize ve çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlama adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bizim gençlerimiz ülkesi, insanlık, kendisi ve ailesi için bir şeyler üretme derdinde. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin gelişmesi için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Deneyap ve Bilim Şahinbey Atölyeleri ve Belediye Konservatuarı kurarak gençlerimizin gelişmesi için destek oluyoruz. Üç yıldan bu yana teknolojik anlamda çalışmalar yapan gençlerimize destek oluyoruz. 2020’de 27 takıma, 2021’de 40 takıma, 2022’de ise 82 takıma destek odluk. Gençlerimiz çalıştıkça biz destek oluyoruz. 80.000 öğretmen ve öğrencimizi bilim teknik dergisine abone yaptık. Bilimde, teknikte ve sanatta zirveye koşmaya devam edeceğiz. Bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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