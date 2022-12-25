Şahinbey’li gençler Gaziantep savunmasını ağıtlarla anlattı

Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş etkinlikleri oluşumunda Şahinbey İlçesi’ndeki ortaokullar ve liselerarası yarışmalar düzenledi. ‘Türkülerde ve Ağıtlarda Antep Savunması’ isimli yarışmada okullar dereceye girebilmek için duygu yüklü şiirler ve türküler okudular.

Şahinbey Akkent Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen yarışmada ortaokul öğrencileri Gaziantep Savunmasının Destansı Şiirlerini Güzel Okuma Yarışmasında hünerlerini sergilerken lise öğrencileri ise Şahinbey Ağıtını Güzel Okuma yarışmasında ter döktüler. Düzenlenen yarışmalardaki amaç, gençlerin tarihle bağlarını güçlendirmek, Kurtuluş Savaşı yıllarında Gaziantep savunmasındaki önemli karakterlerden biri olan ve belediyenin ismi verilen Şahinbey’i asıl adı ile Mehmet Said’i tanımalarını ve Gaziantep savunmasını idrak etmelerini sağlamak.

Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı

Düzenlenen programın ödül törenine katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Bizim gençlerimiz çok kabiliyetli. Onların önlerini açtığınız zaman yapamayacakları hiçbir şey yok. Kurtuluş Savaşında 14 yaşındaki küçücük çocuklarımız. Şehit Şahinbey’e erzak götürürken şehit edildiler. Kadınlarımız yoklukla mücadele verip, cephedeki savaşan erlerine lojistik destek sağlamak için hayatlarını ortaya koydular. Şehit olmak bize Ağustos ayında soğuk su içmekten kolay gelir diyen Şahinbeylerin, Şehitkamillerin, Karayılanların ve nice isimsiz kahramanların sayesinde şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılını kutluyoruz. Şahinbey demek, mücadele, vatan sevgisi ve fedakarlık demek. Bizde Şahinbey’in torunları olarak gençlerimizin önünü açıp, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önümüzdeki yılı ‘Türkiye Yüz Yılı’ yapmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bir taraftan şehrimizi imar ederken diğer yandan da gençlerimizin bilimde, sanatta ve sporda birinci olabilmeleri için destek verip çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimizin önünü açtığımızda Türkiye’mizi dünya liderliğine taşıma noktasında onlarda kendi üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacaklardır. 145.000 gencimizi ve vatandaşımızı uçakla Çanakkale’de ecdadıyla buluşturduk. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Vatan savunmasında Çanakkale’de 253.000, Gaziantep’te ise 6.317 şehit verdik. Ülkemizin her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Bu vatan topraklarının nasıl kazanıldığını asla unutmayacağız. Ecdadımızın kanlarını sulayarak emanet ettiği bu vatan toraklarını, çok daha ileriye taşıyarak geleceğimiz olan gençlerimize teslim edeceğiz. Rabbim dirliğimizi ve birliğimizi bozmasın. Bir kez daha 101 yıl önce canlarını bu vatan için seve seve feda eden başta Şahinbey, Şehitkâmil, Karayılan ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Yarışmada öğrenciler ağıtlarını düzenledikleri koreografiler ile birlikte sergiledi. Türkülerde ve Ağıtlarda Antep Savunması’ yarışma törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, meclis üyeleri, okul öğretmenleri, öğrenciler ve velilerde katıldı.