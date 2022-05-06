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Şahinbey’in torunları ecdadıyla buluşuyor

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yılının kutlandığı 2015 yılında başlatılan ’Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına’’ projesi ile 111 bin 27 kişiyi ecdadı ile buluşturdu. Bu yıl da devam edecek proje ile çoğunluğu öğrenci toplam 145 bin 227 kişi Çanakkale’yi ziyaret edecek.

GAZİANTEP 06.05.2022, 16:41
Şahinbey’in torunları ecdadıyla buluşuyor

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yılının kutlandığı 2015 yılında başlatılan ’Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına’’ projesi ile 111 bin 27 kişiyi ecdadı ile buluşturdu. Bu yıl da devam edecek proje ile çoğunluğu öğrenci toplam 145 bin 227 kişi Çanakkale’yi ziyaret edecek.

Şahinbey Belediyesi tarafından 7 yıl önce Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde başlatılan “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi ile öğrencileri ve ailelerini ecdadıyla buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar 111 bin 27 öğrenci ve vatandaşın Çanakkale’ye gittiği proje ile bu yıl ise toplam 34 bin 200 öğrenci ve vatandaşın Çanakkale’ye götürülerek şehitlik ile tarihi ve kültürel alanların gezdirilmesi hedefleniyor. Kafileler halinde Çanakkale’ye götürülen öğrenci ve vatandaşlardan oluşacak ilk kafilenin yol hazırlıkları için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurum müdürleri, öğretmenler, ilk kafilede yer alacak öğrenciler ve gençler katıldı.

Toplantıda katılımcılara yolculuk ve ziyaret süreçleri ve yapılması gerekenler gibi konularda detaylı bilgiler verildi.

’’Çanakkale ziyareti vefa borcumuzdur’’

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, programda yaptığı konuşmada Çanakkale’de kefensiz yatan şehitlerin olduğunu ve o şehitlere karşı herkesin vefa borcunun bulunduğunu belirterek, “Çanakkale ziyaretini ve oradaki ruhaniyeti çok önemsiyoruz. Çünkü Çanakkale savaşları şanlı tarihimizde çok önemli bir yeri olan yedi düvele karşı imkânsızlıklar içerisinde o dönemdeki gençlerin cephede vermiş olduğu kahramanca mücadelenin yeri. Kahraman şehitlerimiz bu vatan topraklarını düşmana çiğnetmemek için Çanakkale Geçilmez destanını yazmışlardır. 15 yaşındaki çocuklar okullarını bırakarak bu vatan toprakları için savaşmışlar. Aynı şey yine Kurtuluş Savaşı’nın önemli cephelerinden biri olan Gaziantep’te de yaşanmış. Çocuklar, kadınlar, gençler 6 bin 317 şehit vererek vatan topraklarını düşmana teslim etmemiştir. Tarihi yerinde görmek ve öğrenmek çok önemli. Gençlerimiz Çanakkale ziyaretlerinde tarihi yerinde yaşayarak öğrenecekler. Gençlerimiz İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, ’Bastığın yerleri ’toprak’ diyerek geçme, tanı/ Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı/ Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı/ Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı’ mısralarını söylediği yer olan Çanakkale’ye ziyaret ederek atalarının mücadelesini yakından hissedebilecekler. Herkesin mutlaka Çanakkale’yi ziyaret etmesi lazım. Bu nedenle Şahinbey bölgesindeki tüm lise öğrencilerimize Çanakkale’ye ziyaret imkanı sunuyoruz. Uçak ile günübirlik bir ziyaret yapıyoruz ve bu Türkiye’de bir ilk. Öğrencilerimizi ecdatlarıyla bir araya getirerek tarihimizi öğretiyoruz’’ dedi.

’’4 şehitliğin restorasyonunu yaptırdık’’

Tahmazoğlu, Çanakkale’de bulunan 4 şehitliğin restorasyonunu da yaptırdıklarını belirterek, ’’Orada şehitlerimiz şehitlik mertebesine erişirken bir mezar kazacak zaman ve imkan olmamış. Kışın özellikle yağmur yağdığında, şehitlerimizin kemikleri yüzeye çıkıyor. Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale’de ihya edilmemiş 4 tane şehitliğin restorasyonunu yaparak ziyaretlere açtık. Allah onlardan razı olsun onlar bu vatan için şehadet şerbetini içmeseydi bizlerinde bugün bir vatanı olmayacaktı” diye konuştu

Başkan Tahmazoğlu, kendisini sosyal medyadan takip eden öğrenciler arasında yapılan çekiliş sonrasında ise şanslı 6 öğrenciye spor ayakkabısı hediye etti.

Program Çanakkale Türküsü’nün çalınması ile sona erdi.

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