Şahinbey’in kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük övgü

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını inceleyen AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle Tahmazoğlu’na övgü yagdırdı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce Hoşgör Meydanı’nı İnönü Caddesi’ne bağlayan Boğaziçi Bulvarı 1. etap çalışmasını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmuştu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Şehrin trafiği nefes alacak"

AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, yapılan çalışmalarla vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluştuğunu belirterek “Şahinbey Belediyemiz Türkiye’ye örnek olacak çok büyük bir kentsel dönüşüm çalışması yapıyor. Bugüne kadar 10.000’e yakın bina yıkılarak yeni yollar ve bulvarlar yaptı. Bir yandan depreme dayanıklı olmayan evler yıkılırken bir yandan daha modern daha çağdaş evler yapılıyor. Bu çalışmalarla şehir nefes almaya başladı. Kentsel dönüşüm çalışmaları Gaziantep olarak gurur duyduğumuz bir proje bu anlamda yapılan çalışmalarını da yerinde görme imkânına sahip olduk. Yapılan Boğaziçi Bulvarı’nın devamı olan bu yol Şehreküstü Kavşağı’na kadar gidecek ve şehrin trafiği nefes alacak. Yapılan çalışmalardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nu ve emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi. AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, şehrin daha yaşanılabilir hale gelmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “İnönü Caddesi’ne paralel bir çalışma bu anlamda trafiğin rahatlaması anlamında çok ciddi bir rol oynayacak. Şahinbey çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu daha önce insanların aş ve iş için geldiği bir bölge. Yapılan yapılar depreme dayanıksız ve üst üste yapılan binalar. Şahinbey’de kentsel dönüşüm çalışmaları Şahinbey Belediye Başkanımız tarafından yapıldı ve bu yol aksı içerisinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam edecek. Şehrin farklı bölgelerinde de Şahinbey Belediyemizin kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. Bölgenin hem yol hem de yaşamsal anlamda daha yaşanılabilir alanların oluşması anlamında bu projeler çok büyük önem taşıyor. Şahinbey Belediye Başkanımız bu dönüşümü yaparken park ve sosyal donatı alanlarını da birlikte değerlendirerek, şehir projesine katkıda bulunuyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine bu anlamda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kentsel dönüşüm çalışmalarının ilçenin birçok alanında devam ettiğini belirterek "Ahmet Çelebi Kavşağı’ndan Kılınçoğlu ve Aydınbaba Mahallerinden, Boğaziçi Bulvarına bağlanacak olan ikinci etabın kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm dünyanın gündeminde olan herkesin yapmak istediği fakat herkesin istediği şekilde muvaffak olmadığı bir çalışma. Şahinbey Belediyesi olarak şu ana kadar 9.700’ün üzerinde evin problemsiz bir şekilde kamulaştırması yapılmış durumda ve yıkımını gerçekleştirdik. Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarında yüzde 90 seviyesini aştık. Hedefimiz birkaç ay içerisinde kalan yüzde 10’luk kısmı da kamulaştırarak, Tüfekçi Yusuf Bulvarı’ndan başlayıp Kılınçoğlu, Aydınbaba, Şenyurt ve Özdemirbey Caddesi’nden Boğaziçi Bulvarı birinci etapla birleştirerek Hoşgör Meydanı ve Beyazlar Mahallesi’nden Binevler Postanesi’nin oraya yeni bir ring oluşturmuş oluyoruz. Böylelikle İnönü Caddesi’nin trafik yükü de ciddi anlamda hafifletmiş olacak. Daha önce açmış olduğumuz Yeşilvadi Bulvarı, Özdemirbey 1-2’nci etap ve Boğaziçi Bulvarı birinci etabıyla trafik ciddi anlamda rahatladı. Boğaziçi Bulvarı ikinci etabı tamamladığımızda önemli bir ringi tamamlamış olacağız. Kentsel dönüşüm çalışmamız sadece burada değil ilçemizin değişik yerlerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Kıymetli Milletvekillerimiz Nejat Koçer’e ve Derya Bakbak hanıma bu projemizde bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.