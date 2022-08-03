Şahinbey’in 10 yaşındaki sporcusu milli takım kampına davet edildi

Şahinbey Belediyesi sporcusu Ahmet Çelik, Ordu’da düzenlenecek olan Minik-Küçük Milli Takım Kampına davet edildi.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu olan 2012 doğumlu Ahmet Çelik, 7-21 Ağustos 2022 tarihinde Ordu ilinde yapılacak olan Minik-Küçük Milli Takım Kampına davet edilerek Şahinbey’in ve Gaziantep’in gururu oldu.

“Spora yaptığımız yatırımlar karşılığını buluyor”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Ahmet Çelik’in Milli Takım kampına davet edilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak özellikle amatör branşlara büyük önem veriyoruz. 2012 doğumlu sporcumuz Ahmet Çelik, 7-21 Ağustos 2022 tarihinde Ordu ilinde yapılacak olan Minik-Küçük Milli Takım kampına davet edildi. Spora yaptığımız yatırımların bu şekilde dönüşü bizleri mutlu ediyor. Sporcumuza Milli Takım kampında ve bundan sonraki sürecinde başarılar diliyorum” dedi.