Şahinbey’e yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçede vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Nuri Pazarbaşı Mahallesi’nde imar yolu genişletme, Mavikent Mahallesi’nde park sahası, Güneykent Mahallesi’nde imar yolu çalışmaları yapılıyor. Yol çalışmaları hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların rahatı için her alanda çalışka yürütüklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamında asfaltlama, kilit taşı, kot kırım, reglaj ve imar yolu tesviye çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ekiplerimizin bir kısmı şehir merkezinde çalışırken, bir kısmı da kırsal mahallelerimizin bağlantı yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Böylelikle vatandaşlarımıza kolay bir ulaşım imkânı sağlamış oluyoruz” dedi.

Yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Şahinbey’de yerleşim yerleri giderek artıyor. İhtiyaçlarımız çoğalıyor. Bu konuya duyarlılık gösteren Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz. Bize her konuda destek oluyor vatandaşın ihtiyacına yönelik çalışmalar yapıyor. Yeni yollar açarak yaşamımızı kolaylaştırıyor. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.