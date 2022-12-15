Şahinbey’e yeni bir tesis daha

Her mahalleye bir sosyal tesis yapan Şahinbey Belediyesi Dumlupınar Mahalle sakinlerine çok amaçlı tesis inşa ediyor

Şahinbey İlçesi’nin gelişimi için bir birinden değerli projelerini hayata geçiren Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Dumlupınar Mahallesi’ne Yeşilvadi Kapalı Pazaryeri Üretim ve Satış Merkezi’ni yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. Yapımı devam eden dev tesisin içerisinde otopark, atölyeler, ticari alanlar ve pazar yerleri olup vatandaşların birçok ihtiyacına cevap verecek.

“En kısa sürede hizmete açacağız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi’ne yeni bir tesis kazandırdıklarını ifade ederek, “Şahinbey Belediyesi olarak her mahalleye bir tesisi kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. Dumlupınar Mahallemize çok amaçlı yeni bir tesis inşa ediyoruz. Altta vatandaşlarımızın alış-verişlerini rahat yapabileceği YeşilVadi Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi çok fonksiyonlu bir tesis olacak. Gençlerimiz ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yapılan devasa tesisten her yaştan vatandaşımız faydalana bilecek. Tesisimizde hem erkek hem bayan kardeşlerimiz için taziye evi ve mahalle sakinlerinin eğitim göreceği kurslar bulunacak. Tesisimizin şimdiden mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi