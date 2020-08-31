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Şahinbey’e hoş geldin Mendes

AHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ AMPUTE FUTBOL TAKIMI, ŞAMPİYON KADROSUNA İSTANBUL ESENGÜCÜ SPOR KULÜBÜ’NDEN DAVİD MENDES’İ TRANSFER EDEREK KADROSUNU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM ETTİ.

GAZİANTEP 31.08.2020, 16:04
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Şahinbey’e hoş geldin Mendes

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, şampiyon kadrosuna İstanbul Esengücü Spor Kulübü’nden David Mendes’i transfer ederek kadrosunu güçlendirmeye devam etti.

Geçtiğimiz günler içerisinde eski oyuncusu Barış Telli’yi renklerine bağlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ikinci transferini İspanyol oyuncu David Mendes ile gerçekleştirdi. Orta saha ve forvet mevkilerinde görev yapan Mendes’in imza töreni, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel’in odasında gerçekleşti.

“Yeni sezonda da hedefimiz şampiyonluk”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Ampute de hedeflerinin yeni sezonda da şampiyonluk olduğunu belirterek, “Korona virüs nedeniyle tüm spor camiası büyük sıkıntılar yaşıyor. Ancak bu pandemi sürecinde de spordan uzak kalmayarak ampute futbol takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Federasyonumuz yarın kuraları çekecek, yeni sezonda maç programımız belli olmuş olacak. Bununla birlikte kadromuzun ihtiyacı olan bölgelerine takviye yapıyoruz. Geçtiğimiz sezon şampiyon olmuş ve Avrupa Şampiyonlar Ligine katılmıştık. Ancak korona virüs nedeniyle bu organizasyon gerçekleşmedi. Yeni sezonda da hedefimiz şampiyonluk. Ayrıca üç yıldır Türkiye Kupasını da üst üste müzemize getirme başarısını gösterdik. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun ilkeleri doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Renklerimize bağladığımız David Mendes’de bizim daha önce izlediğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncuydu. Onu da renklerimize katarak kadromuzu daha da güçlendirdik. Takımımız adına ondan çok şey bekliyorum. İnşallah ligde kendini göstererek Şahinbey’e yakışır bir oyun ortaya koyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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