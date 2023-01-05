Şahinbey’den öğrencilere sınav desteği

Eğitime büyük destekler sağlayan Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin başarı ve seviyelerini yükseltmek için deneme sınavları yapıyor.

Liselere ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine hazırlık deneme sınav seti hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

14 milyon 361 bin 395 kitap dağıttık

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin deneme sınavlarıyla gerçek sınava hazırlandığını belirterek “Üniversite sınavına hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerine ve 8. sınıf öğrencilerimize deneme sınavı kitapçıkları dağıttık. Amacımız gençlerimizi TYT-AYT ve LGS sınavlarına şimdiden hazırlamak. Toplamda 8 deneme sınavı gerçekleştireceğiz. Düzenlenen sınavlara 11.500 lise, 21.508 ortaokul öğrencimiz katıldı. Öğrencilerimize dağıttığımız deneme kitapçığı sayısı 328.500’i geçti. İnanıyorum ki; bu destekler ile öğrencilerimiz sınava çok daha hazır girecek ve başarıyı katlayacaklardır. Öğrencilerimizi sınavlara hazırlayan bu kitapçıkların yanı sıra, okuma kitapları da dağıtıyoruz. Şu ana kadar ilçemizde 14.361.365 kitap dağıttık. Şimdiden tüm gençlerimize girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum” dedi.