Şahinbey’den hayvan yetiştiricilerine 8 bin ton yem desteği

Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürerek 8 bin ton daha yem dağıtımı gerçekleştiriyor. Şahinbey Belediyesi böylece yem desteğini 32 bin ton 285 kilograma çıkardı.

Şahinbey ilçesindeki çiftçilere gübre, arpa-buğday tohumu, fide, 750 bin adet zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, desteğini sürdürerek, hayvan yetiştiricilerine 8 bin ton küçük ve büyükbaş hayvan yemi dağıtımı gerçekleştiriyor.

“Çiftçilerimizin ve hayvan yetiştiricilerimizin yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak hayvan yetiştiricilerine destek veriyoruz. Bu yıl hayvan yemi fiyatlarında artış oldu ve hayvan yetiştiricilerimizin girdi maliyetleri arttı. Bu anlamda hayvan yetiştiricilerimize vereceğimiz bu destek onları rahatlatmış olacak. Şahinbey Belediyesi olarak desteklerimiz sadece bununla sınırlı değil. Daha öncede 13 bin ton 272 kilogram arpa, buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda 13 bin ton 835 kilogram gübre dağıtımı ve 283 aileye canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bunun yanı sıra 900 bin adet zeytin-fıstık fidanı dağıttık. 29 bin 103 adet atak-s cinsi tavuk, 242 adet süt sağım makinası, 2 bin adet arılı kovan ve 32 bin ton 285 kilogram hayvan yemi dağıtımı gerçekleştirerek hayvan yetiştiricilerine destek olduk. Çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler

Şahinbey Belediyesi’nin vermiş olduğu destekten memnun olan hayvan yetiştiricileri, “Yem girdilerinin arttığı bu dönemde verilen bu destek bize ilaç gibi geldi. Kar yağışı ile birlikte ahırlarda kalan hayvanlarımıza yem almakta zorlanıyorduk. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere destek olarak piyasa değerinin altında bizlere yem verdi. Verilen yem desteğinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.