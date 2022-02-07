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Şahinbey’den hayvan yetiştiricilerine 8 bin ton yem desteği

Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürerek 8 bin ton daha yem dağıtımı gerçekleştiriyor. Şahinbey Belediyesi böylece yem desteğini 32 bin ton 285 kilograma çıkardı.

GAZİANTEP 07.02.2022, 14:34
Şahinbey’den hayvan yetiştiricilerine 8 bin ton yem desteği

Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürerek 8 bin ton daha yem dağıtımı gerçekleştiriyor. Şahinbey Belediyesi böylece yem desteğini 32 bin ton 285 kilograma çıkardı.

Şahinbey ilçesindeki çiftçilere gübre, arpa-buğday tohumu, fide, 750 bin adet zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, desteğini sürdürerek, hayvan yetiştiricilerine 8 bin ton küçük ve büyükbaş hayvan yemi dağıtımı gerçekleştiriyor.

“ Çiftçilerimizin desteklenmesi gerekiyor”

Tarım alanında dünyada genel bir sorun olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu nedenle çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, “ Türkiye’de nüfus verileri açıklandı. Ülke genelinde çiftçilerimizin sayısı biraz azalmış, şehir nüfusu artmış. Bu kötü bir şey ancak Şahinbey ilçemizde bu durumu tersine çevirdik. Biz çiftçi sayımızı daha da arttıracağız. Çünkü çiftçinin desteklenmesi lazım. Biz çiftçiye bakacağız ki çiftçi bize baksın. Çiftçiler bizim analarımız gibidir. Nasıl ki evde anamız yemek yapmazsa aç kalıyoruz işte çiftçide üretmezse aç kalırız. Çiftçiye iyi bakacağız ki milletimize iyi baksın, üretim artsın. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi üretimi, istihdamı, ihracatları arttırmak zorundayız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, eşine, Hulusi Akar bakanımıza ve tüm hastalara da acil şifalar diliyorum. Tarımsal üretim gerçekten çok önemli çünkü dünya nüfusu bir taraftan artarken bir taraftan hem çiftçi sayısı azalıyor hem de tarım arazilerinin sayısı azalıyor. Dolayısıyla ciddi bir tehlike bekliyor. Onun için mutlaka çiftçilerin, tarımın, hayvancılığın desteklenmesi gerekiyor. Allah razı olsun, hükümetimizin bu konuda gerçekten büyük destekleri var. Yine hükümetimizin çıkardığı yasayla belediyelerimiz bu konuda destek oluyor. Ben buradan büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü onlarda çiftçilerimize büyük anlamda destekler sağlıyorlar” dedi.

“Çiftçimiz kazandığı zaman vallahi de billahi de ben daha çok seviniyorum”

Çiftçilerin kazançlarından ötürü çok mutlu olduğunu ve sevindiğini dile getiren Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimizin tarım alanlarının arttırılması için tohum, fide, yem, canlı hayvan gibi desteklerimizle çiftçilerimize destek oluyoruz. 750 bin zeytin 150 bin fıstık fidanı dağıttık. Bugün artık ürettiğimiz o zeytinler Ege Bölgesi’nde satılıyor. Hayvancılığı destekliyoruz, yem dağıtımı yapıyoruz. Bu destekler çok önemli örneğin bugün dağıttığımız yemi satın almak istediğinizde tonunu 4 bin 400 TL’den satılıyor. Ama biz aynı yemin tonunu çiftçimize bin 850 TL’den veriyoruz. Böyle bir destek çiftçimiz ve hayvan yetiştiricilerimiz açısından çok önemli. Bu yıl kar yağışı oldu ve inşallah sular bol olacak. Toprak karları güzel bir şekilde emdi inşallah ektiğimiz tohumlar çok güzel mahsuller verecek. Çiftçimiz kazandığı zaman vallahi de billahi de ben daha çok seviniyorum. Ben kazansam o kadar sevinmem. Çiftçimizin yüzü güldü mü benim içim gülüyor. Onun için çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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