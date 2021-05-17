Şahinbey’den Gazze saldırılarına kınama

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapılan Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan toplantısında İsrail’in Fazze’ye yaptığı saldırılar kınandı.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 4’ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 4’ü Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilirken 1 madde de ise komisyona süre verildi. İki madde ise gündem dışı meclise sunulup oy birliği ile gündeme alınırken iki madde de teklif karar olarak oylandı.

İsrail saldırıları kınandı

Şahinbey Belediye Meclisi İsrail’in Gazze saldırılarını kınadı. Başta Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere AK Parti, MHP ve CHP Meclis üyeleri İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadılar. AK Parti ve CHP grup başkanları saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundular.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı 2’inci oturum toplantısını 20 Nisan 2021 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.