Şahinbey’den çocuklara 23 Nisan armağanı

Şahinbey Belediyesi, iki gençlik merkezinde açtığı bez bebek kursunda üretilen bebekleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında çocuklara hediye edecek.

Şahinbey Belediyesi, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezinde ve Selçuklu Gençlik Merkezi içerisinde açmış olduğu bez bebek kursunda hem ev hanımlarına destek oluyor hem de çocukları sevindiriyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezindeki kursu ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alırken, yapılan bebeklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda çocuklara hediye edileceği müjdesini verdi.

"Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey Belediyesinin imkanları ile hanımların bez bebek üretimi ile aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyemiz, İŞKUR ve Halk Eğitim iş birliği içerisinde Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezinde ve Selçuklu Gençlik Merkezi içerisinde açmış olduğumuz kurslarımızda hanım kardeşlerimize bez bebek yapımı ile ilgili eğitimler veriyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak temin ettiğimiz malzemelerden hanım kardeşlerimiz bebek üretimi gerçekleştiriyorlar. Şuana kadar bu tesislerimizde binlerce bebek üretildi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında bu bebekleri çocuklara dağıtacağız. Kursumuz altı ay boyunca devam edecek. Hanım kardeşlerimiz burada hem bebek yapımını öğreniyorlar hem de günlük 35 TL para kazanarak aile bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar. Kursumuza vermiş olduğu desteklerden dolayı İŞKUR Müdürümüze, Şahinbey Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.