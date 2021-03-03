Şahinbey’den 40 bin 799 Mehmetçik’e çanta

Şahinbey Belediyesi 2016 yılında başlattığı “Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden” projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.

İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler, askerlerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında askerlerimizin ihtiyaç duyacağı farklı malzemeleri içeren yol çantasının dağıtımını sürdüren Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar 40 bin 799 askere, asker çantası hediye etti.

"Askerlerimizin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mehmetçiklere içerisinde çeşitli malzemenin bulunduğu asker çantası dağıtımının sürdüğünü belirterek, "2016 yılının Ekim ayında başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle projemizi sürdürdük. Dağıtımına devam ettiğimiz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler

Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyemize gelerek kendilerine verilen hediye çantalarından alan Mehmetçikler Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediyemizin askerlerimize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi’ne gelerek, çantamızı aldık. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun” dediler.