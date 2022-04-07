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Şahinbey’deki boş arazi ormana dönüşüyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki boş araziyi ormana dönüştürecek olan ağaçları öğrenciler dikti. Yüzlerce öğrencinin katıldığı, bin 71 ağacın dikildiği ağaç dikim etkinliği renkli görüntülere sahne olurken öğrenciler adlarına hazırlanan ağaçlara ilk can suyunu verdi.

GAZİANTEP 07.04.2022, 14:12
Şahinbey’deki boş arazi ormana dönüşüyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki boş araziyi ormana dönüştürecek olan ağaçları öğrenciler dikti. Yüzlerce öğrencinin katıldığı, bin 71 ağacın dikildiği ağaç dikim etkinliği renkli görüntülere sahne olurken öğrenciler adlarına hazırlanan ağaçlara ilk can suyunu verdi.

Şahinbey Belediyesi ilçe merkezinde başlattığı ağaç dikim seferberliğini sürdürüyor. Her gün yeşilden yoksun kalan bir bölgeyi yeşille buluşturan Şahinbey Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi’ndeki boş arazinin ormana dönüşmesi için ilk adımı attı. Arazide düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü temsilen bin 71 ağaç dikildi. Etkinliğe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk ve mahalle sakinleri ile bölgedeki okulların öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Bir ilkokul öğrencisinin şiir okumasıyla başlayan etkinlikte söz alan bir mahalle sakini ağaç dikimi yapılan arazinin daha önceden boş halde olduğunu belirterek arazinin ağaçlandırmasını sağlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

“Biz fidan değil ağaç dikiyoruz”

Programda konuşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Dumlupınar Mahallesi’ne yapılan hizmetleri anlattı. Dumlupınar’a şimdiye kadar 7 park ile 3 halı saha yaptıklarını aktaran Tahmazoğlu, ihtiyaç olması halinde sayıyı arttırabileceklerini kaydetti. Yeşil Vadi Parkı’nın köşesine 65 bin metrekarelik bir binicilik tesisi inşa ettiklerini paylaşan Tahmazoğlu, “Binicilik, okçuluk ve yine geleneksel oyunların içerisinde olduğu büyük bir tesis oluyor. Mahallemizi daha da güzelleştireceğiz. Biz fidan değil ağaç dikiyoruz. Fidanın ağaç seviyesine gelmesi 5-10 yıl sürüyor. Biz zamanı satın alıyoruz. Biz şimdi bu ağaçları dikiyoruz. Önümüzdeki yıl gelip gölgesinin altında oturabileceğiz. Buraya Malazgirt Zaferi’nin anısına bin 71 ağaç dikiyoruz. Bu ağaçlarımızın her birini bir gence zimmetliyoruz. Herkesin bir dikili ağacı olacak. Lütfen herkes kendi ağacına sahip çıksın. Haftada bir gelip ziyaret edin. Yarın okuyup evleneceksiniz ardından çocuklarınız olacak. Çocukları alıp buraya getireceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Bu ağaçları gelecek nesiller için dikiyoruz”

Ağaç dikmenin çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Tahmazoğlu, Peygamber Efendimiz’in “Yarın kıyamet kopacağını bilseniz bile elinizdeki ağacı” dikin Hadis-i Şerifini hatırlatarak, “Geçmişte büyüklerimiz ağaç dikmişler biz faydalanıyoruz. Burç, Dülük ve Yamaçtepe ormanı ecdadımızın bize yadigarıdır. Bizde bu ağaçları gelecek nesiller için dikiyoruz. Gaziantep’i ve Şahinbey’i daha yeşil yapmalıyız. Şuana kadar 4 milyonun üzerinde ağaç diktik. Boş alan bırakmayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler okulları ile kendi adlarına hazırlanan ağaçları öğretmenleriyle beraber dikti. Ağaç dallarına isimlerinin yazılı olduğu kağıtları asan öğrenciler ağaçlara ilk can suyunu verdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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