Şahinbey’de üç katlı köprülü kavşak yapımı devam ediyor

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve şehrin trafik anlamında adeta can damarı görevini üstlenecek olan Yeşil Vadi Üç katlı Köprülü kavşak çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.

Şehir trafiğine nefes aldıracak olan Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü Kavşak projesinin çalışmaları 7/24 devam ederken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Bu ay sonun da tamamlayacağız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Üç Katlı Köprülü kavşak çalışmalarının tüm hızı ile devam ettiğini ifade ederek, “Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü Kavşak ve bağlantısı olan 6 km’lik yol çalışmamız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Projemizde kotlama çalışmalarımızı tamamladık. Yeşil Vadi Bulvarı üzerindeki bağlantı yolunun asfaltlama çalışması devam ediyor. Yolumuz o kadar geniş ve uzun ki 40 gün boyunca 3 tane finişer ile asfaltlama çalışması yapıyoruz. En kısa süre içerisinde Yeşil Vadi Köprülü Kavşağımızı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yolumuzun ve kavşağımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.