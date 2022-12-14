Şahinbey’de toplum sağlığı denetimleri sürüyor

Denetimlerde; son kullanma tarihi, kasa-reyon fiyat uyuşmazlığı, ekmek gramajı ile fiyat etiketi kontrolleri yapıldı. Kusuru görülen işletmelere idari ve cezai işlemler uygulanırken, kasa-reyon fiyatlarındaki uyumsuzluk ile satışı yapılan ürünlerde fiyat etiketi bulundurmadıkları belirlenen işletmelere ise tutanak tutularak ilgili yerlere bildirildi.

"Önceliğimiz toplum sağlığını korumak”

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için düzenli olarak denetimlere devam ettiklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Önceliklerinin kalite standartlarını gözeterek, toplum sağlığını korumak olduğunu belirtti.

Şahinbeylilerin sağlığının en önemli öncelikleri olduğunu söyleyen Başkan Tahmazoğlu, “Vatandaşlarımızın sağlığı için gerçekleştirdiğimiz denetimler hız kesmeden devam edecek. Bu denetimlerimizin amacı değerli esnaflarımıza ceza kesmek değil, kurallara uyulmasını sağlayarak vatandaşımıza sağlıklı ve güvenli hizmet sunulmasına özen gösterilmesidir" dedi. sağlıklı ve güvenli hizmet sunulmasına özen gösterilmesidir" ifadelerine yer verdi