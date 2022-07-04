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Şahinbey’de temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında yapıldı.

GAZİANTEP 04.07.2022, 15:33
Şahinbey’de temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 19 maddenin 11’i İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 4’ü Plan Bütçe Komisyonu’na, 1 madde Çevre Temizlik Komisyonuna, 1 madde teklif karar olarak gündeme alınırken, 2 madde de ise Eğitim Komisyonuna ve Çevre Temizlik Komisyonuna ek süre verildi. Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Ayşenur Mirkelam’ın eşi Göz Doktoru Hüseyin Mirkelam’ın vefatından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. oturum toplantısını 04 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

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