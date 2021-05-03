Şahinbey’de temizlik ekipleri gece gündüz görev başında

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında araç ve yaya trafiğinin azalmasını fırsat çevirerek gece gündüz demeden günün 24 saati cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Hafta içi yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile caddeleri ve bulvarları temizleyen Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın başladığı 16 Nisan Cuma günü saat 19.00 itibariyle çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Ramazan ayı dolayısıyla alışverişin yapıldığı kalabalık bölgeler yıkanarak temizlendi ve dezenfeksiyon ekibi tarafından dezenfekte edildi. Yol yıkama araçları ile cadde, bulvar, kaldırım, dükkan önleri, meydanlar, camiler, otobüs durakları, ATM’ler, taksi durakları, banklar gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu her nokta temizlenerek dezenfekte edildi.

“Ekiplerimiz vatandaşın sağlığı için aralıksız çalışıyor”

Temizlik ekiplerinin mesai zamanı gözetmeksizin sürekli çalıştığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,“Temizlik ekiplerimiz gece ve gündüz çalışıyor. İlçenin yoğun yerlerinden başlamak üzere parklardan tutun da ara sokaklardan kent içerisindeki boş arsalara kadar temizletiyoruz. Girilmedik cadde ve sokak bırakmadan temizlik yapıyoruz. Ekiplerimiz, geceleri de merkezi cadde ve sokaklarda anlık temizlik yapıyor. Semt pazarları yine gece oluşturulan ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Yine gece boyunca çöp toplama araçlarımız çöp konteynerlerini topluyor. Düzenli olarak da çöp yıkama aracımız konteynerleri yıkayarak dezenfekte ediyor” dedi.