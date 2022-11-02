Şahinbey’de Şirin Park hizmete açıldı

Şahinbey Belediyesi vatandaşların yaşanılabilir alanlara sahip olması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, Akkent Mahallesi’ne yaptığı Şirin Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesine yaptırılan Şirin Park 12.500 m2’lik alana yapıldı. İçerisinde çocuk oyun grupları, piknik alanları, bisiklet yolu ve spor alanı bulunan Şirin Parkın açılışını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, protokol üyeleri ve vatandaşlar gerçekleştirildi.

642 park yaptık

Daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, “En Fazla çocuk Şahinbey’de doğuyor. En fazla evlilik Şahinbey’de oluyor. Dolayısıyla bu kadar genç ve çocuk olan yerlerin en fazla ihtiyacı yeşil alan ve parklar oluyor. Göreve geldiğimiz günden buyana şehrimizi daha da güzelleştirmek ve daha da yeşillendirmek adına 642 park yaptık. Bölgemize baktığımız zaman her biri birer mahalle gibi olan güzel binalar yapılıyor. Bu binalarda yaşayan çocukların oynayabilecek alanlara ihtiyacı var. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanlar oluşturuyoruz. Şirin Parkımızın ayrı bir özelliği de bu parkın ismini mahalle sakinlerimiz verdi. İlçemizdeki boş alanlara yeni parklar yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizin daha yeşil hale gelmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını da arttırdık. Arttırmaya da devam edeceğiz. Parkımızın Şahinbey ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şanslı bir ilçeyiz

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçesi’nin her anlamda çok şanslı oluğuna dikkati çekerek, “Şahinbey İl Milli Eğitim camiası olarak biz kendimizi en şanslı eğitim ailesi olarak görüyoruz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, çocuklarımız anaokuluna başlarken eğitim ve boyama setleri hediye ediyor. İlkokula başladıklarında da yine aynı şekilde eğitim setleri ve kitaplar hediye ediliyor. Ortaokul ve Lise ’de sınava hazırlık kitapları ve deneme setleri hediye ediliyor. Yapılan bu yatırımlarla son iki yılda LGS’de Gaziantep’in 9 ilçe içerisinde en başarılı ilçesi Şahinbey olmuştur. İlçemizin kuruluş tarihinden buyana böyle bir başarı yaşanmamıştı. Açılış yapılan bu park etraftaki okullar için de verilen eğitimlerin uygulamalı olarak gösterilebilecek alanlar oluyor. Aileler burada çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirebilecekler. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na eğitime vermiş olduğu destek ve bu parkı vatandaşın hizmetine sunduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Şirin Park dualarla vatandaşın hizmetine açıldı.